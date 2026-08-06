Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 16:49

SINAPROC atiende emergencias por lluvias y fuertes vientos en varios puntos del país

Según el balance preliminar del SINAPROC, este jueves 6 de agosto, se han registrado cinco incidencias principales.

SINAPROC atiende emergencias por lluvias y fuertes vientos.

SINAPROC atiende emergencias por lluvias y fuertes vientos.

@sinaproc
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) atiende diversos reportes de emergencia provocados por las lluvias, tormentas y fuertes vientos registrados en distintos puntos del país.

Según el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con corte a las 4:00 p.m. de este jueves 6 de agosto, se han registrado cinco incidencias principales:

  • Desprendimiento de árbol sobre una vivienda en el sector de La Industrial, corregimiento de Barrio Colón, atendido por personal de la Cruz Roja.
  • Caída de un árbol sobre el tendido eléctrico en Brisas del Chumical, distrito de Arraiján, caso coordinado con la empresa de distribución eléctrica.
  • Obstrucción de vías por árboles caídos en Nuevo Emperador (Arraiján) y Playa Leona (La Chorrera).
  • Caída de un árbol en el sector de Juan Pablo II, corregimiento de Curundú, provincia de Panamá.
  • Monitoreo preventivo ante el incremento del nivel del río Panamá Viejo para verificar posibles afectaciones en viviendas aledañas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Paramédicos se reúnen en la presidencia para revisar la reclasificación de su estatus

SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas: estas son las áreas afectadas

SINAPROC actualiza situación tras deslizamientos en la vía Chiriquí Grande - David

Recomendadas

Más Noticias