SINAPROC atiende emergencias por lluvias y fuertes vientos en varios puntos del país

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) atiende diversos reportes de emergencia provocados por las lluvias, tormentas y fuertes vientos registrados en distintos puntos del país.
- Desprendimiento de árbol sobre una vivienda en el sector de La Industrial, corregimiento de Barrio Colón, atendido por personal de la Cruz Roja.
- Caída de un árbol sobre el tendido eléctrico en Brisas del Chumical, distrito de Arraiján, caso coordinado con la empresa de distribución eléctrica.
- Obstrucción de vías por árboles caídos en Nuevo Emperador (Arraiján) y Playa Leona (La Chorrera).
- Caída de un árbol en el sector de Juan Pablo II, corregimiento de Curundú, provincia de Panamá.
- Monitoreo preventivo ante el incremento del nivel del río Panamá Viejo para verificar posibles afectaciones en viviendas aledañas.