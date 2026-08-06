Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 17:12

CSS: Mi Farma Digital supera las 340 mil consultas

Mi Farma Digital cuenta con inteligencia artificial, lo que ha facilitado la navegación de los adultos mayores, afirmó la CSS.

Mi Farma Digital

Mi Farma Digital, plataforma de la CSS. 

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó que desde el lanzamiento de la plataforma Mi Farma Digital se han realizado más de 340 mil consultas. La herramienta tiene como objetivo informar a los asegurados sobre la disponibilidad de medicamentos en las policlínicas.

Mon destacó que la integración de inteligencia artificial ha facilitado la navegación de los adultos mayores al consultar los fármacos habilitados. Asimismo, confirmó que próximamente el sistema de la CSS incorporará la función de receta digital.

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