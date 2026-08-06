CSS: Mi Farma Digital supera las 340 mil consultas

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó que desde el lanzamiento de la plataforma Mi Farma Digital se han realizado más de 340 mil consultas. La herramienta tiene como objetivo informar a los asegurados sobre la disponibilidad de medicamentos en las policlínicas.
Desde el lanzamiento de Mi Farma Digital a la fecha se han hecho más de 340 mil consultas a la plataforma, detalló este jueves el director de la @CSSPanama, Dino Mon. pic.twitter.com/LnPvNoKsHD— Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026