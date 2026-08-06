Canal de Panamá reducirá nuevamente el calado de los buques: ¿cuándo comenzarán los ajustes?

Canal de Panamá reducirá nuevamente el calado de los buques

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció dos nuevos ajustes al calado máximo permitido para los buques Neopanamax que transitan por las esclusas ampliadas, debido a las condiciones actuales y a las proyecciones sobre los niveles de agua del lago Gatún.

El primer ajuste entrará en vigor el 26 de agosto de 2026, cuando el calado máximo autorizado será de 48 pies (14.63 metros).

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Posteriormente, a partir del 3 de septiembre, el límite bajará nuevamente a 47.5 pies (14.48 metros) y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. Reuters confirmó las nuevas restricciones anunciadas por la vía interoceánica.

¿Por qué el Canal de Panamá reduce nuevamente el calado?

La ACP explicó que la decisión responde a los niveles actuales y las proyecciones del lago Gatún, una de las principales fuentes de agua para las operaciones del Canal.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó de dos nuevos ajustes del calado de los barcos en las esclusas para buques neopanamax a partir de finales de agosto y principios de septiembre, ante las proyecciones de menos agua en uno de los lagos que lo abastecen.



En concreto, a… pic.twitter.com/Ixtxjalu8z — Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026

Las proyecciones de la vía interoceánica apuntan a una disminución moderada del nivel del lago durante las próximas semanas, por lo que el Canal ajustará de manera preventiva el calado permitido para los buques de mayor tamaño.

La entidad mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y de los recursos hídricos para determinar las medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones.

Así ha cambiado el calado de los buques en 2026

El nuevo ajuste se suma a las reducciones aplicadas durante los últimos meses.

El límite máximo para los buques Neopanamax se encontraba en 50 pies (15.24 metros) desde junio. Posteriormente:

3 de julio: bajó a 49.5 pies (15.09 metros).

bajó a 49.5 pies (15.09 metros). 24 de julio: se redujo a 49 pies (14.94 metros).

se redujo a 49 pies (14.94 metros). 26 de agosto: será de 48 pies (14.63 metros).

será de 48 pies (14.63 metros). 3 de septiembre: bajará a 47.5 pies (14.48 metros).

La ACP mantiene publicados sus avisos de navegación y ajustes operativos para 2026.

¿Habrá menos barcos transitando por el Canal?

Por ahora, la reducción del calado no implica una disminución en la cantidad de tránsitos diarios.

Esta diferencia es importante porque durante la crisis de disponibilidad de agua de 2023 y 2024 el Canal tuvo que aplicar tanto restricciones de calado como reducciones en el número de buques que podían cruzar diariamente.

En esta ocasión, la medida anunciada se concentra en la profundidad máxima permitida para los buques que utilizan las esclusas Neopanamax.

¿Qué significa el calado para los barcos?

El calado es la parte del buque que queda sumergida bajo el agua.

Cuando el Canal establece un límite de calado, los barcos deben cumplir con esa profundidad máxima para poder transitar de forma segura. Para algunos buques, un menor calado puede significar la necesidad de reducir su carga, dependiendo de sus características y de las condiciones específicas de navegación.

La propia ACP señala que los calados de los buques son uno de los factores que influyen en la programación diaria de los tránsitos.

El Canal mantiene vigilancia sobre las condiciones climáticas

La ACP indicó que sus especialistas mantienen un monitoreo continuo de las condiciones climáticas y realizan proyecciones técnicas para evaluar cómo podrían evolucionar los niveles de agua durante los próximos meses.

Estas evaluaciones permitirán determinar si será necesario aplicar nuevas medidas de gestión del agua o modificar las restricciones anunciadas.

El Canal ya ha tenido que adoptar medidas similares en períodos anteriores de menor disponibilidad de agua. Durante la crisis hídrica de 2023, por ejemplo, las restricciones de calado llegaron a afectar la cantidad de carga que podían transportar algunos buques y posteriormente también se redujo el número de tránsitos diarios.

Por ahora, el nuevo calendario establece que los buques Neopanamax podrán transitar con un calado máximo de 48 pies desde el 26 de agosto y de 47.5 pies desde el 3 de septiembre, mientras la ACP continúa evaluando la evolución de los niveles del lago Gatún.

FUENTE: ACP