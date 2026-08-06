Mulino viaja a Colombia: estos son los temas que abordará con el nuevo presidente

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , viajará este viernes 7 de agosto a Cali, Colombia, para participar en la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, ceremonia prevista para las 3:00 p.m.

El acto se desarrollará en la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia que reunirá a varios jefes de Estado y delegaciones internacionales.

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Mulino será recibido con honores en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, donde estarán presentes autoridades colombianas, entre ellas representantes de la Cancillería de ese país.

¿Con quién se reunirá Mulino?

Antes de la ceremonia de toma de posesión, el presidente panameño tiene prevista una reunión bilateral con Abelardo de la Espriella, con quien abordará temas de interés para ambos países.

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, participará este viernes 7 de agosto en la toma de posesión del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.



La Presidencia de la República indica que el mandatario panameño viajará al país sudamericano en horas de la mañana… pic.twitter.com/WNZCIlA4wX — Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026

La agenda contempla asuntos relacionados con la cooperación bilateral, la interconexión eléctrica, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, además de las relaciones comerciales y diplomáticas.

También se prevé conversar sobre una alianza para impulsar inversiones en el sector turístico, uno de los puntos de interés dentro de la relación entre Panamá y Colombia.

La toma de posesión de De la Espriella representa el inicio de un nuevo periodo presidencial en Colombia y reunirá en Cali a mandatarios y representantes de distintos países.

Mulino también se reunirá con representante de Emiratos Árabes

Como parte de su agenda internacional en Cali, Mulino también tiene previsto reunirse con Reem Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro forma parte de las actividades bilaterales que desarrollará el mandatario panameño durante su visita.

¿Quiénes acompañarán a Mulino?

@Presidencia

El presidente viajará acompañado por miembros de su gabinete y de la representación diplomática panameña en Colombia.

Entre ellos se encuentran:

Javier Martínez-Acha , ministro de Relaciones Exteriores.

, ministro de Relaciones Exteriores. Julio Moltó , ministro de Comercio e Industrias.

, ministro de Comercio e Industrias. Frank Ábrego , ministro de Seguridad.

, ministro de Seguridad. Mario Boyd Galindo, embajador de Panamá en Colombia.

La delegación participará en las actividades oficiales relacionadas con la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano.

¿Qué presidentes asistirán a la toma de posesión?

Además de José Raúl Mulino, está confirmada la asistencia de varios mandatarios y representantes internacionales.

Entre los jefes de Estado invitados figuran Felipe VI, rey de España; Javier Milei, presidente de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile; y Nasry Asfura, de Honduras.

La presencia de varios mandatarios convierte la ceremonia en un importante encuentro diplomático regional.

Mulino regresará a Panamá este viernes

Una vez concluido el acto protocolar y las actividades previstas en Cali, el presidente José Raúl Mulino y los ministros que lo acompañan tienen previsto regresar a Panamá el mismo viernes 7 de agosto.

La visita permitirá al Gobierno panameño establecer contactos con la nueva administración colombiana y avanzar en asuntos de interés común, especialmente en materia de seguridad, comercio, turismo, cooperación e interconexión eléctrica.