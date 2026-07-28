Mulino se reúne con presidentes latinoamericanos antes de la toma de posesión en Perú

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro con varios líderes de América Latina en el marco de la ceremonia de toma de posesión de Keiko Fujimori, como nueva gobernante de ese país.
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Abordaron temas regionales y de comercio
Durante el encuentro, los mandatarios conversaron sobre la situación geopolítica de la región, los efectos del fenómeno de El Niño y el papel del Mercosur, considerado uno de los principales bloques comerciales del mundo.
Asimismo, analizaron temas relacionados con la integración regional y la cooperación entre los países latinoamericanos.
Presidente Mulino impulsa respaldo a Bolivia en la OEA
De acuerdo con la información oficial, Mulino y el presidente boliviano Rodrigo Paz dialogaron sobre los esfuerzos que lidera Panamá para coordinar una reunión de la Organización de los Estados Americanos, con el propósito de respaldar la estabilidad política y social en Bolivia.
Por su parte, el mandatario chileno José Antonio Kast expresó su disposición de fortalecer la cooperación y las relaciones diplomáticas con Panamá.
En la reunión también participó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.