Mulino se reúne con presidentes latinoamericanos antes de la toma de posesión en Perú

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo un encuentro con varios líderes de América Latina en el marco de la ceremonia de toma de posesión de Keiko Fujimori , como nueva gobernante de ese país.

En la reunión participaron los presidentes José Antonio Kast , Rodrigo Paz , Santiago Peña , Javier Milei y Nasry Asfura , además de autoridades diplomáticas.

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Abordaron temas regionales y de comercio

Durante el encuentro, los mandatarios conversaron sobre la situación geopolítica de la región, los efectos del fenómeno de El Niño y el papel del Mercosur, considerado uno de los principales bloques comerciales del mundo.

Asimismo, analizaron temas relacionados con la integración regional y la cooperación entre los países latinoamericanos.

Presidente Mulino impulsa respaldo a Bolivia en la OEA

De acuerdo con la información oficial, Mulino y el presidente boliviano Rodrigo Paz dialogaron sobre los esfuerzos que lidera Panamá para coordinar una reunión de la Organización de los Estados Americanos, con el propósito de respaldar la estabilidad política y social en Bolivia.

Por su parte, el mandatario chileno José Antonio Kast expresó su disposición de fortalecer la cooperación y las relaciones diplomáticas con Panamá.

En la reunión también participó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.