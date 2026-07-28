Premios Juventud 2026: panameños destacan entre los nominados, conoce quiénes son

Los Premios Juventud 2026 dieron a conocer este martes la lista oficial de nominados, en la que varios artistas panameños figuran entre los candidatos en distintas categorías de la música latina.

Entre los nominados destaca Eddy Lover , quien compite junto al puertorriqueño Farruko en la categoría "Mejor Mezcla Urbana" por el tema "Ay Dale" .

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Por su parte, Nando Boom y Dímelo Flow fueron nominados en "Mejor Canción Dembow" gracias al sencillo "Dem Bow", que también cuenta con la participación de la dominicana Natti Natasha.

En tanto, Sech y Boza competirán en la categoría "Mejor Canción Pop/Urbano" con el tema "París".

Farruko también destaca con un álbum de esencia panameña

Este martes se conoció la lista de los nominados a los Premios Juventud 2026 y en ella figuran varios panameños.



Eddy Lover está nominado junto al puertorriqueño Farruko en la categoría de “Mejor Mezcla Urbana” por “Ay Dale”.



Nando Boom y Dímelo Flow también compiten por el… pic.twitter.com/GSV1fXyCfV — Telemetro Reporta (@TReporta) July 28, 2026

Además de su nominación junto a Eddy Lover, Farruko figura como candidato a "Mejor Álbum Urbano" con "Manda la plena moh", una producción en la que participaron varios artistas panameños y que resalta la influencia de la cultura musical del país.

Premios Juventud 2026: ¿Cómo votar?

Los ganadores de los Premios Juventud 2026 serán elegidos mediante votación del público. El proceso ya se encuentra habilitado y estará abierto por tiempo limitado.

Para participar, los fanáticos pueden ingresar a: Plataforma oficial de votación de Premios Juventud 2026