Premios Juventud 2026: panameños destacan entre los nominados, conoce quiénes son

Los Premios Juventud 2026 dieron a conocer este martes la lista oficial de nominados, en la que varios artistas panameños figuran entre los candidatos en distintas categorías de la música latina.
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Por su parte, Nando Boom y Dímelo Flow fueron nominados en "Mejor Canción Dembow" gracias al sencillo "Dem Bow", que también cuenta con la participación de la dominicana Natti Natasha.
En tanto, Sech y Boza competirán en la categoría "Mejor Canción Pop/Urbano" con el tema "París".
Farruko también destaca con un álbum de esencia panameña
Además de su nominación junto a Eddy Lover, Farruko figura como candidato a "Mejor Álbum Urbano" con "Manda la plena moh", una producción en la que participaron varios artistas panameños y que resalta la influencia de la cultura musical del país.
Premios Juventud 2026: ¿Cómo votar?
Los ganadores de los Premios Juventud 2026 serán elegidos mediante votación del público. El proceso ya se encuentra habilitado y estará abierto por tiempo limitado.
Para participar, los fanáticos pueden ingresar a: Plataforma oficial de votación de Premios Juventud 2026