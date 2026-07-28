Panamá Entretenimiento -  28 de julio de 2026 - 07:14

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al miércoles 29 de julio del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Sorteo dominical de la Lotería Nacional

Sorteo dominical de la Lotería Nacional

@lnbpma

¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 29 de julio?

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de este miércoles 29 de julio será transmitido en directo a través de la cuenta oficial de Instagram (@lnbpma) de la institución, a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 29 de julio, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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