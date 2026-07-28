Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 14:17

Operativo en los corredores: ENA detecta a 10 mil conductores que circulan sin Panapass o saldo

ENA y la ATTT realizaron un operativo para detectar conductores que transitan por los corredores sin Panapass o sin saldo.

ENA detecta a 10 mil conductores que circulan sin Panapass

ENA detecta a 10 mil conductores que circulan sin Panapass

@ ENA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Empresa Nacional de Autopista y Corredores (ENA), en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), realizó un operativo para identificar a conductores que utilizan los corredores sin contar con Panapass o sin saldo disponible para cubrir el peaje.

La medida forma parte de las acciones para fortalecer el cumplimiento del sistema de cobro electrónico y reducir el uso irregular de estas vías.

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Unos 10 mil conductores utilizan los corredores sin registro

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 10 mil conductores utilizan los corredores cada mes sin tener el registro correspondiente en el sistema.

Las autoridades reiteraron la importancia de que los usuarios mantengan su Panapass activo y con saldo suficiente para evitar inconvenientes y cumplir con las normas establecidas para el uso de estas vías.

ENA hace llamado a regularizar el servicio

ENA y la ATTT exhortaron a los conductores que aún no cuentan con Panapass o presentan irregularidades en su registro a regularizar su situación, con el fin de evitar sanciones y garantizar un tránsito más eficiente por los corredores.

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