Operativo en los corredores: ENA detecta a 10 mil conductores que circulan sin Panapass o saldo

La Empresa Nacional de Autopista y Corredores (ENA), en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), realizó un operativo para identificar a conductores que utilizan los corredores sin contar con Panapass o sin saldo disponible para cubrir el peaje.
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Unos 10 mil conductores utilizan los corredores sin registro
De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 10 mil conductores utilizan los corredores cada mes sin tener el registro correspondiente en el sistema.
Las autoridades reiteraron la importancia de que los usuarios mantengan su Panapass activo y con saldo suficiente para evitar inconvenientes y cumplir con las normas establecidas para el uso de estas vías.
ENA hace llamado a regularizar el servicio
ENA y la ATTT exhortaron a los conductores que aún no cuentan con Panapass o presentan irregularidades en su registro a regularizar su situación, con el fin de evitar sanciones y garantizar un tránsito más eficiente por los corredores.