Museo del Canal elige a Pilar Moreno como artista residente de FARO 2026

El Museo del Canal Interoceánico de Panamá anunció a la artista visual y cineasta Pilar Moreno como la seleccionada para participar en FARO 2026, su programa anual de residencias artísticas que impulsa la investigación, la creación contemporánea y el diálogo entre el arte, el patrimonio y las comunidades.

Durante la residencia, Moreno desarrollará un proyecto sobre la memoria histórica de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá de 1989, con énfasis en El Chorrillo. La iniciativa se realizará junto a residentes de la comunidad, el Movimiento Cultural Identidad y el Museo Inmersivo del Arrabal, promoviendo un proceso de investigación y creación colectiva en torno a la memoria y las narrativas compartidas.

Pilar Moreno ha desarrollado una destacada carrera en las artes visuales y el cine, explorando disciplinas como el dibujo, la escritura, el collage y la fotoperformance.

La selección estuvo a cargo de un comité de especialistas en arte, museología, investigación y patrimonio, que destacó la calidad de la propuesta, su metodología de trabajo colaborativo y la trayectoria de la artista, cuya obra ha sido reconocida en Panamá y el extranjero.

La directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal, Ana Elizabeth González, señaló que "abordar la invasión de 1989 implica acercarnos a una memoria que permanece abierta y que no puede construirse sin escuchar a las comunidades que vivieron sus consecuencias. La propuesta de Pilar plantea el arte como una herramienta para investigar, acompañar y construir memoria colectivamente".

Por su parte, Román Flórez, curador del Museo del Canal y coordinador de FARO, destacó que "el programa de residencias continúa creciendo y abre nuevas oportunidades para artistas que viven y trabajan en Panamá, fortaleciendo además el vínculo con comunidades como El Chorrillo, fundamentales para comprender la historia reciente del país".

La residencia se desarrollará del 3 de agosto al 30 de octubre de 2026 e incluirá actividades abiertas al público para compartir el proceso creativo. La muestra de resultados se presentará a partir de diciembre de 2026.

El programa FARO es posible gracias al respaldo de Mercantil, aliado estratégico del Museo del Canal Interoceánico de Panamá.