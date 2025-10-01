Museo del Canal inaugura su renovada sala "Construyendo el Canal de Panamá"

El Museo del Canal abre al público su sala “Construyendo el Canal de Panamá”, completamente renovada, ofreciendo una visión moderna y enriquecida sobre la construcción de esta emblemática obra de ingeniería.

Con un enfoque contemporáneo y tecnología de última generación, la nueva sala explora los antecedentes, desafíos y el impacto global del Canal, invitando a los visitantes a conectar el pasado con la memoria y la identidad panameña.

Innovación y aprendizaje interactivo

La exposición incluye recursos digitales interactivos, piezas inéditas y contenidos en español con versiones accesibles mediante códigos QR. Los visitantes pueden conocer los retos técnicos, humanos y ambientales que marcaron la construcción del Canal, así como la diversidad de los trabajadores que hicieron posible esta hazaña histórica.

museodelcanalexposición La apertura de esta sala cierra un ciclo de renovación de las salas permanentes del Museo del Canal. Cortesía

Culminación de un ambicioso proceso de modernización

La apertura de esta sala cierra un ciclo de renovación de las salas permanentes del Museo, iniciado en 2020. En cinco años, el Museo ha transformado siete espacios, integrando experiencias educativas, tecnológicas y participativas:

La Vida en la Zona (marzo 2021)

La Ruta por la Soberanía (1903–1964) (noviembre 2021)

La Ruta por la Soberanía (1964–1999) (diciembre 2022)

El Canal en Manos Panameñas (septiembre 2023)

Panamá antes del Canal (septiembre 2024)

Galería de Banderas (enero 2025)

Construyendo el Canal de Panamá (septiembre 2025)

Este proceso ha sido liderado por Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe, cuyo trabajo ha sido reconocido en foros internacionales, consolidando al Museo como referente regional en innovación cultural.

exposiciónmuseo2025 La renovación se desarrolló a partir de una investigación histórica rigurosa en Panamá. Cortesía

Investigación y colaboración internacional

La renovación se desarrolló a partir de una investigación histórica rigurosa, en colaboración con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales AIP Panamá y el investigador Samuel Poyard, con el apoyo de la Embajada de Francia.

“Con esta reinauguración culminamos un ciclo de renovación integral que comenzó en 2020. Esta sala no solo narra una epopeya de ingeniería mundial, también conecta con la memoria y la identidad de los panameños”, señaló Ana Elizabeth González.