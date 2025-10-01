Caja navideña 2025: jamón picnic, arroz y más en las Naviferias de este año

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la Caja Navideña 2025 incluirá: 5 libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú, una lata de piña en rodajas o aceite, azúcar y una pieza de jamón Picnic, a un costo de B/.15.00, en las Naviferias que se realizarán durante el mes de diciembre.

El anuncio oficial fue realizado por el director del IMA, Nilo Murillo, quien afirmó que se distribuirán 800 mil cajas navideñas en 160 puntos del país, con el objetivo de garantizar rapidez y eficiencia en la entrega.

Para este año, se visitarán más comunidades en todo el país, ampliando el alcance de las Naviferias en las distintas provincias.

Es importante que todas las personas interesadas conozcan que solo se permitirá la compra de una caja por familia, y que deberán presentar su cédula antes de adquirir los productos.