¿Se prohibirán los celulares en las escuelas? Asamblea analiza proyecto de ley

¿Se prohibirán los celulares en las escuelas de Panamá?

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional prohijó una iniciativa ciudadana que busca regular el uso de teléfonos celulares en los centros educativos públicos y privados, con el objetivo de que el proceso de enseñanza y aprendizaje se imparta de manera más efectiva.

Luis Orozco, proponente de la iniciativa, destacó que entre los beneficios señalados por los diputados se encuentra que los docentes puedan dictar sus clases de manera efectiva y que los estudiantes no se distraigan durante las lecciones.

Además, la iniciativa contribuye a la educación mental y busca prevenir el ciberacoso a través del uso de equipos tecnológicos.

Para el diputado Gertrudis Rodríguez, los centros educativos pueden reglamentar ciertos aspectos, incluido el uso de celulares por los alumnos; sin embargo, la comisión decidió acoger la iniciativa presentada.

En la reunión realizada este miércoles 1 de octubre, no contó con la participación del Ministerio de Educación (MEDUCA) para compartir sus conceptos sobre este anteproyecto de ley.