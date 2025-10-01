¿Se prohibirán los celulares en las escuelas? Asamblea analiza proyecto de ley

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional prohijó una iniciativa ciudadana que busca regular el uso de teléfonos celulares en los centros educativos públicos y privados, con el objetivo de que el proceso de enseñanza y aprendizaje se imparta de manera más efectiva.
Además, la iniciativa contribuye a la educación mental y busca prevenir el ciberacoso a través del uso de equipos tecnológicos.
Para el diputado Gertrudis Rodríguez, los centros educativos pueden reglamentar ciertos aspectos, incluido el uso de celulares por los alumnos; sin embargo, la comisión decidió acoger la iniciativa presentada.
En la reunión realizada este miércoles 1 de octubre, no contó con la participación del Ministerio de Educación (MEDUCA) para compartir sus conceptos sobre este anteproyecto de ley.