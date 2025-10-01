CSS: Hospital de Aguadulce adquiere torre de endoscopia y equipo de histeroscopía

El Hospital Dr. Rafael Estévez de la Caja de Seguro Social (CSS) incorporó a sus servicios una torre de endoscopia de última generación, destinada a ofrecer diagnósticos más rápidos y precisos en pacientes con cálculos biliares, obstrucciones y sangrados digestivos.
CSS anunció que el Hospital Rafael Estévez cuenta con nueva torre de endoscopia
La CSS subrayó que esta nueva tecnología permitirá a los médicos actuar con mayor agilidad y precisión en situaciones de urgencia, lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes y en la posibilidad de salvar más vidas.
Asimismo, el área de ginecología del hospital adquirió un equipo moderno de histeroscopía, que permitirá a los especialistas diagnosticar las causas de sangrados uterinos anormales, realizar biopsias y efectuar estudios de infertilidad.
Con estas nuevas herramientas, la CSS busca fortalecer la capacidad diagnóstica y terapéutica del hospital en beneficio de la población de Aguadulce y zonas aledañas.