Traslado del Aeropuerto de Albrook pondría en riesgo evacuaciones aeromédicas

El 80% de las evacuaciones aeromédicas en Panamá pasan por el Aeropuerto Marcos A. Gelabert , en Albrook, advirtió la Coalición por la Aviación Nacional durante una exposición en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Niños, mujeres embarazadas, pacientes mordidos por serpientes o personas con heridas graves son trasladados desde distintas provincias y comarcas indígenas a esta terminal aérea, para luego ser llevados con urgencia a hospitales de referencia como el Santo Tomás, el Oncológico, el Hospital del Niño y la Caja de Seguro Social, destacó el vocero del gremio, Jaime Fábrega.

Posibles consecuencias de trasladar el Aeropuerto a Panamá Pacífico

"La cercanía de Albrook con los principales hospitales de la capital marca la diferencia entre la vida y la muerte. Si se traslada el aeropuerto a Panamá Pacífico, se pondrán en riesgo miles de vidas", subrayó Fábrega.

El representante explicó que la Coalición no defiende únicamente una terminal aérea, sino un sistema que garantiza conectividad, seguridad ciudadana y empleo.

En 2023, el aeropuerto registró más de 67,000 operaciones aéreas, movilizó 210,000 pasajeros y transportó 342,000 kilos de carga. Durante la pandemia, sirvió como puente para trasladar más de 46,000 libras de alimentos y medicinas a islas y provincias, asegurando el abastecimiento en medio de la emergencia.

"Desde Albrook se conecta Panamá con todas sus provincias y comarcas. Es el verdadero hub nacional, un punto neurálgico que sostiene la conectividad, el turismo interno y salva vidas", concluyó Fábrega.