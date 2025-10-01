Estudiantes de la Escuela Isabel Herrera participan en el V Encuentro de Rediseño Curricular del MEDUCA

Con el objetivo de fortalecer las competencias científicas, tecnológicas y humanísticas, estudiantes de la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía participaron en el V Encuentro de Rediseño Curricular.

Esta iniciativa busca actualizar los contenidos educativos desde el nivel preescolar hasta duodécimo grado, con el fin de que la formación académica responda a los retos del presente y prepare a los jóvenes para los desafíos del futuro.

Este jueves, docentes del área tecnológica de las regiones educativas de Chiriquí y Veraguas se reunirán en mesas de trabajo para analizar los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales de los bachilleratos industriales que se imparten en los institutos profesionales y técnicos del país.

La directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa, Isis Núñez, subrayó que los educadores tienen la misión de guiar a los estudiantes hacia el descubrimiento de su potencial para emprender y crear, más allá de limitarse a los empleos tradicionales.

Por su parte, el docente Elnis Aguirre expresó su satisfacción por formar parte de este proceso de actualización de los planes de estudio. Destacó que la incorporación de métodos de enseñanza innovadores transformará la forma de enseñar y aprender, y reafirmó el compromiso docente con la integración de nuevas tecnologías en la educación.

La estudiante Carla Melgarejo, del plantel anfitrión, valoró de manera positiva la inclusión de los estudiantes en este espacio de análisis.