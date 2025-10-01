Licencia de conducir digital en Panamá: costo, vigencia y cómo funcionará

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció el inicio del plan piloto para la implementación de la licencia de conducir digital en Panamá, la cual estará disponible para el público a mediados de octubre de 2025.
Este nuevo documento fue oficializado en Gaceta Oficial y representa una alternativa para los conductores, aunque no sustituye la licencia física, que seguirá siendo obligatoria.
Trabajo conjunto entre ATTT, AIG y SERTRACEN
La iniciativa es desarrollada en conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y SERTRACEN, mientras que los aspectos legales se coordinan con el Ministerio Público y los jueces de tránsito.
Durante agosto y septiembre, los agentes de la Policía Nacional y los inspectores de la ATTT recibirán capacitaciones para verificar el documento de forma eficiente.
¿Cómo funcionará la licencia digital?
- Disponibilidad: desde octubre de 2025.
- Obtención: a través de una aplicación oficial.
- Seguridad: solo podrá estar vinculada a un teléfono móvil.
- Costo estimado: entre $6.00 y $8.00.
- Validez: la misma que la licencia física.
Además, como parte del proceso de modernización, la ATTT también implementará boleteras electrónicas para los agentes, reemplazando las manuales. “Es parte de la transición que está llevando la autoridad de tránsito para modernizarse y digitalizar sus documentos y trámites”, concluyó Henríquez.