Gabinete aprueba acuerdo de intercambio tributario entre Panamá y Ecuador

Panamá aprobó el proyecto de ley para el intercambio de información tributaria con Ecuador, paso clave para salir de la lista fiscal ecuatoriana

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 33-25, que avala el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria entre Panamá y Ecuador. El convenio fue negociado el pasado 14 de agosto entre la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá y la Dirección General del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, con el propósito de fortalecer la cooperación fiscal, aumentar la transparencia tributaria y prevenir la evasión fiscal.

¿Qué implica este acuerdo en Panamá y Ecuador?

El acuerdo contempla el intercambio de información de forma automática y bajo requerimiento, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad de los datos.

Según el Gobierno Nacional, este paso es parte de la estrategia para sacar a Panamá de registros discriminatorios, en este caso la lista fiscal de Ecuador, vigente desde 2008, lo que representa un avance hacia la eventual incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Contexto y beneficios adicionales

La salida de Panamá de la lista ecuatoriana eliminaría las penalizaciones fiscales que enfrentan empresas y personas naturales de Ecuador al invertir en territorio panameño. Esto, a su vez, facilitaría un mayor flujo de capital, comercio e inversión extranjera directa, mejorando la percepción internacional de Panamá y su competitividad financiera.

