Gabinete aprueba acuerdo de intercambio tributario entre Panamá y Ecuador

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 33-25, que avala el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria entre Panamá y Ecuador . El convenio fue negociado el pasado 14 de agosto entre la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá y la Dirección General del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, con el propósito de fortalecer la cooperación fiscal, aumentar la transparencia tributaria y prevenir la evasión fiscal.

¿Qué implica este acuerdo en Panamá y Ecuador?

El acuerdo contempla el intercambio de información de forma automática y bajo requerimiento, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad de los datos.

Según el Gobierno Nacional, este paso es parte de la estrategia para sacar a Panamá de registros discriminatorios, en este caso la lista fiscal de Ecuador, vigente desde 2008, lo que representa un avance hacia la eventual incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Contexto y beneficios adicionales

La salida de Panamá de la lista ecuatoriana eliminaría las penalizaciones fiscales que enfrentan empresas y personas naturales de Ecuador al invertir en territorio panameño. Esto, a su vez, facilitaría un mayor flujo de capital, comercio e inversión extranjera directa, mejorando la percepción internacional de Panamá y su competitividad financiera.