MINSA anuncia ferias de carnets blanco y verde: fechas, requisitos y costos

MINSA anuncia ferias para tramitar carnets de salud. Archivo

Por María Hernández El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció nuevas jornadas para la tramitación de los carnets blanco y verde para manipuladores de alimentos en distintos centros de salud de la ciudad de Panamá durante mayo de 2026.

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Las ferias estarán dirigidas a personas que necesiten obtener o renovar estos documentos indispensables para trabajar en áreas relacionadas con la manipulación y venta de alimentos.

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