Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 15:17

MINSA anuncia ferias de carnets blanco y verde: fechas, requisitos y costos

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció nuevas jornadas para la tramitación y renovación de carnets blanco y verde durante mayo de 2026.

MINSA anuncia ferias para tramitar carnets de salud. 

MINSA anuncia ferias para tramitar carnets de salud. 

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María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció nuevas jornadas para la tramitación de los carnets blanco y verde para manipuladores de alimentos en distintos centros de salud de la ciudad de Panamá durante mayo de 2026.

Las ferias estarán dirigidas a personas que necesiten obtener o renovar estos documentos indispensables para trabajar en áreas relacionadas con la manipulación y venta de alimentos.

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Ferias de carnet blanco y verde del MINSA

24 de Diciembre – Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos

  • Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
  • Hora: Desde las 6:00 a.m.

Carnet blanco

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces en envase adecuado y etiquetada

Costo: B/.25.00

Cupos: 200 disponibles

Carnet verde

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Original y copia del carnet blanco vigente

Costo: B/.15.00

Cupos: 200 disponibles

Tocumen – Centro de Salud de Tocumen

  • Fechas: Del 13 al 15 de mayo de 2026
  • Horario: 8:00 a.m. a 12:00 mediodía
  • Lugar: Frente a la barriada Las Américas, Plaza Leonardos, al lado del Tribunal Electoral, en Galerías Panamericanas

Carnet blanco

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces
  • Tarjeta de vacuna
  • Acudir en ayunas

Costo: B/.25.00

Cupos: 100 disponibles

Carnet verde

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Original y copia del carnet blanco vigente

Costo: B/.15.00

Cupos: 50 disponibles

Pueblo Nuevo – Centro de Salud Rómulo Roux

  • Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
  • Hora: Desde las 7:00 a.m.

Solo carnet verde

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Original y copia del carnet blanco vigente

Costo: B/.15.00

Pedregal – Centro de Salud de Pedregal

  • Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
  • Hora: Desde las 6:30 a.m.

Carnet blanco

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces
  • Tarjeta de vacuna
  • Acudir en ayunas

Costo: B/.25.00

Cupos: 150 disponibles

Carnet verde

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Original y copia del carnet blanco vigente

Costo: B/.15.00

Cupos: 40 disponibles

Las autoridades de salud recomendaron acudir temprano a las jornadas debido a la cantidad limitada de cupos disponibles en cada centro de atención.

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