MINSA anuncia ferias de carnets blanco y verde: fechas, requisitos y costos

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció nuevas jornadas para la tramitación de los carnets blanco y verde para manipuladores de alimentos en distintos centros de salud de la ciudad de Panamá durante mayo de 2026.
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Ferias de carnet blanco y verde del MINSA
24 de Diciembre – Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Hora: Desde las 6:00 a.m.
Carnet blanco
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces en envase adecuado y etiquetada
Costo: B/.25.00
Cupos: 200 disponibles
Carnet verde
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Original y copia del carnet blanco vigente
Costo: B/.15.00
Cupos: 200 disponibles
Tocumen – Centro de Salud de Tocumen
- Fechas: Del 13 al 15 de mayo de 2026
- Horario: 8:00 a.m. a 12:00 mediodía
- Lugar: Frente a la barriada Las Américas, Plaza Leonardos, al lado del Tribunal Electoral, en Galerías Panamericanas
Carnet blanco
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces
- Tarjeta de vacuna
- Acudir en ayunas
Costo: B/.25.00
Cupos: 100 disponibles
Carnet verde
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Original y copia del carnet blanco vigente
Costo: B/.15.00
Cupos: 50 disponibles
Pueblo Nuevo – Centro de Salud Rómulo Roux
- Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
- Hora: Desde las 7:00 a.m.
Solo carnet verde
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Original y copia del carnet blanco vigente
Costo: B/.15.00
Pedregal – Centro de Salud de Pedregal
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Hora: Desde las 6:30 a.m.
Carnet blanco
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces
- Tarjeta de vacuna
- Acudir en ayunas
Costo: B/.25.00
Cupos: 150 disponibles
Carnet verde
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Original y copia del carnet blanco vigente
Costo: B/.15.00
Cupos: 40 disponibles
Las autoridades de salud recomendaron acudir temprano a las jornadas debido a la cantidad limitada de cupos disponibles en cada centro de atención.