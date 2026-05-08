Ngäbe Buglé Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 13:34

MiAmbiente rescata polluelo de aguilillo blanquinegro mantenido en cautiverio

MiAmbiente rescató un polluelo de aguilillo blanquinegro que era mantenido en cautiverio y lo trasladó a Ngäbe Buglé.

MiAmbiente rescata polluelo de aguilillo blanquinegro

MiAmbiente rescata polluelo de aguilillo blanquinegro

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) rescató un polluelo de Aguilillo blanquinegro que era mantenido en cautiverio de forma irregular. El ejemplar fue puesto bajo resguardo para recibir atención especializada.

Tras el rescate, el polluelo fue llevado a la sede regional de la entidad en la Ngäbe-Buglé, donde continuará bajo observación. Las autoridades indicaron que el ave recibirá manejo técnico especializado para favorecer su recuperación.

Buscarán rehabilitar al ejemplar

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MiAmbiente explicó que el objetivo es garantizar el bienestar del animal y evaluar su evolución para determinar si podrá regresar a su hábitat natural.

El aguilillo blanquinegro es una especie de ave rapaz que habita zonas boscosas y forma parte de la fauna silvestre protegida.

Autoridades reiteran llamado a no mantener fauna silvestre

La entidad recordó a la población que mantener animales silvestres en cautiverio sin autorización representa una infracción ambiental y puede afectar seriamente la salud y supervivencia de las especies.

Además, exhortó a denunciar casos similares ante las autoridades competentes.

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