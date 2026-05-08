Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 14:09

Habrá cambios en Albrook este domingo: Metro de Panamá anuncia horarios especiales

La estación Albrook abrirá desde las 9:00 a.m. por trabajos del Metro de Panamá para integrar las Líneas 1 y 3.

Metro de Panamá: Habrá cambios en Albrook este domingo

Metro de Panamá: Habrá cambios en Albrook este domingo

Metro de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que continúan los trabajos de instalación del nuevo techo en la estación Albrook, como parte del proyecto de integración entre las Líneas 1 y 3 del sistema. Debido a estas labores, se aplicarán cambios temporales en la operación para este domingo 10 de mayo.

La entidad detalló que tanto la estación Albrook como la pasarela peatonal hacia la Gran Terminal de Transporte estarán habilitadas a partir de las 9:00 de la mañana. Las restricciones obedecen a los trabajos de infraestructura que se ejecutan en el área.

Línea 1 operará parcialmente desde las 7:00 a.m.

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El Metro indicó que la Línea 1 mantendrá servicio en ambos sentidos entre:

  • 5 de Mayo
  • Villa Zaita

La operación comenzará desde las 7:00 de la mañana.

Trabajos forman parte de integración con Línea 3

La instalación del nuevo techo en Albrook forma parte de las adecuaciones para conectar las Líneas 1 y 3 del Metro, uno de los principales proyectos de movilidad que busca mejorar la conectividad del sistema.

El Metro pidió a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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