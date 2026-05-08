Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos para el sábado 9 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este sábado 9 de mayo de manera formal el proceso de recepción de documentos, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 y apoyo a estuantes por discapacidad.

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Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 9 de mayo

Provincia de Panamá

San Miguelito - agencia regional de San Miguelito

Rufina Alfaro

Centro Regional Universitario C.R.U.S.A.M.

Provincia de Panamá Oeste

Distrito de La Chorrera - terrenos de la feria de La Chorrera.

Apoyo económico a estudiantes con discapacidad 2026 (Todos los niveles)

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.