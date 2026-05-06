Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del jueves 7 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 7 de mayo de manera formal el proceso de recepción de documentos, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 7 de mayo
Provincia de Panamá
San Miguelito - agencia regional de San Miguelito
- Belisario Porras
- Arnulfo Arias
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
- Las Mañanitas
Provincia de Panamá Oeste
Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall
- Juan Demóstenes Arosemena
Distrito de chame - agencia regional de Coronado
- San Carlos
- Guayabito
- Las Uvas
- San José
- La Ermita
Distrito de Chorrera - colegios y terrenos de la feria de la chorrera.
- Guadalupe
- Herrera
- El Arado
- Amador
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.