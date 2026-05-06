Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 12:58

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del jueves 7 de mayo

Esta convocatoria del Concurso General de Becas 2026 está dirigido a estudiantes de educación primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026 recepción de documentos.

Concurso General de Becas 2026 recepción de documentos.

IFARHU 
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 7 de mayo de manera formal el proceso de recepción de documentos, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 7 de mayo

Provincia de Panamá

San Miguelito - agencia regional de San Miguelito

  • Belisario Porras
  • Arnulfo Arias

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

  • Las Mañanitas

Provincia de Panamá Oeste

Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall

  • Juan Demóstenes Arosemena

Distrito de chame - agencia regional de Coronado

  • San Carlos
  • Guayabito
  • Las Uvas
  • San José
  • La Ermita

Distrito de Chorrera - colegios y terrenos de la feria de la chorrera.

  • Guadalupe
  • Herrera
  • El Arado
  • Amador

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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