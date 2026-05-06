Estados Unidos Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 12:38

Panameños celebran presentación del avión que llevará a Panamá al Mundial 2026

El avión, un moderno Boeing 737 MAX 8 de Copa Airlines, acompañará a la Selección Nacional de Fútbol hacia el Mundial 2026.

Panameños celebran presentación del avión que llevará a Panamá al Mundial 2026.

Panameños celebran presentación del avión que llevará a Panamá al Mundial 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El espíritu de la Marea Roja se tomó las instalaciones de Boeing en Seattle. En un ambiente cargado de emoción, un grupo de ciudadanos panameños ondeó la bandera nacional y entonó las notas de “El Tambor de la Alegría” a bordo de la aeronave, marcando el inicio del viaje de este símbolo deportivo hacia suelo patrio.

La aeronave, un moderno Boeing 737 MAX 8 de Copa Airlines, fue presentada oficialmente este martes como el transporte exclusivo que acompañará a la Selección Nacional de Fútbol en su camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Detalles técnicos y visuales del avión:

  • Paleta de colores: Color rojo predominante con detalles (líneas y letras) en dorado.

  • Iconografía destacada:

    • La icónica chilena de Luis "Matador" Tejada contra México.

    • El gol que selló la primera clasificación de Panamá a un Mundial.

    • El escudo de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

    • La bandera panameña y el Águila Harpía, ave nacional.

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