Panameños celebran presentación del avión que llevará a Panamá al Mundial 2026.

El espíritu de la Marea Roja se tomó las instalaciones de Boeing en Seattle. En un ambiente cargado de emoción, un grupo de ciudadanos panameños ondeó la bandera nacional y entonó las notas de “El Tambor de la Alegría” a bordo de la aeronave, marcando el inicio del viaje de este símbolo deportivo hacia suelo patrio.
Detalles técnicos y visuales del avión:
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Paleta de colores: Color rojo predominante con detalles (líneas y letras) en dorado.
Iconografía destacada:
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La icónica chilena de Luis "Matador" Tejada contra México.
El gol que selló la primera clasificación de Panamá a un Mundial.
El escudo de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).
La bandera panameña y el Águila Harpía, ave nacional.
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