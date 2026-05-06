Vacantes en Panamá: MITRADEL anuncia empleos en Panamá Oeste, Veraguas y Coclé

El representante de la Dirección Nacional de Empleo, Marlon Del Cid, informó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, sobre las vacantes disponibles esta semana a través de la Bolsa de Empleo del MITRADEL, con oportunidades en varias regiones del país.
Te detallamos las plazas del MITRADEL:
Provincia de Panamá Oeste
Conductor
- Educación secundaria completa
- Experiencia en transporte de carga de productos secos
Veraguas
Vendedor
- Impulsar y apoyar campañas comerciales
- Concretar oportunidades de venta
Asesor de tienda
- Atención al cliente
- Manejo administrativo del punto de venta
Coclé
Asesor de tienda
- Conocimiento en facturación
- Identificación de requerimientos del cliente
- Cierre de ventas
Ciudad de Panamá
Técnico de soporte
- Bachiller técnico en sistemas, electrónica o carreras afines
Ayudante general de bodega
- Almacenamiento y organización de mercancía
Agente vendedor(a) a domicilio
- Bachiller completo
- Licencia de conducir tipo B
Operador logístico
- Título en logística, administración, turismo o carreras afines
Ventas / Marketing
- Estudios en mercadeo, marketing o áreas relacionadas
Los interesados pueden acceder a estas oportunidades a través de la Bolsa de Empleo del MITRADEL: mitradel.gob.pa/empelo/.