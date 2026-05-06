Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 12:49

Vacantes en Panamá: MITRADEL anuncia empleos en Panamá Oeste, Veraguas y Coclé

La Dirección Nacional de Empleo del MITRADEL presentó nuevas oportunidades laborales disponibles esta semana en su Bolsa de Empleo.

MITRADEL publica nuevas vacantes laborales.

MITRADEL publica nuevas vacantes laborales.

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El representante de la Dirección Nacional de Empleo, Marlon Del Cid, informó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, sobre las vacantes disponibles esta semana a través de la Bolsa de Empleo del MITRADEL, con oportunidades en varias regiones del país.

Te detallamos las plazas del MITRADEL:

Provincia de Panamá Oeste

Conductor

  • Educación secundaria completa
  • Experiencia en transporte de carga de productos secos

Veraguas

Vendedor

  • Impulsar y apoyar campañas comerciales
  • Concretar oportunidades de venta

Asesor de tienda

  • Atención al cliente
  • Manejo administrativo del punto de venta

Coclé

Asesor de tienda

  • Conocimiento en facturación
  • Identificación de requerimientos del cliente
  • Cierre de ventas

Ciudad de Panamá

Técnico de soporte

  • Bachiller técnico en sistemas, electrónica o carreras afines

Ayudante general de bodega

  • Almacenamiento y organización de mercancía

Agente vendedor(a) a domicilio

  • Bachiller completo
  • Licencia de conducir tipo B

Operador logístico

  • Título en logística, administración, turismo o carreras afines

Ventas / Marketing

  • Estudios en mercadeo, marketing o áreas relacionadas

Los interesados pueden acceder a estas oportunidades a través de la Bolsa de Empleo del MITRADEL: mitradel.gob.pa/empelo/.

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