Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 11:08

Vacantes en el Canal de Panamá: oportunidades y pasantías disponibles

El sitio web del Canal de Panamá reúne información sobre vacantes disponibles, programas de pasantías, desarrollo y adiestramiento del personal.

Vacantes en el Canal de Panamá.

Vacantes en el Canal de Panamá.

Canal de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.

El nuevo sitio web de la ACP reúne información sobre vacantes disponibles, programas de pasantías, desarrollo administrativo y adiestramiento marítimo, entre otras opciones dirigidas a estudiantes y profesionales.

Vacantes en el Canal de Panamá

  1. Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
  2. Programa de desarrollo profesional: especialista en recursos humanos (sistema de información)
  3. Programa de desarrollo profesional: especialista en recursos humanos (generalista)
  4. Mecánico de maquinaria de producción (Colón)
  5. Mecánico tornero naval (Colón)
  6. Programa de desarrollo profesional: especialista en contratos
  7. Inspector de obra
  8. Especialista en contratos
  9. Meteorólogo
  10. Ayudante estudiantil administrativo (Colón)
  11. Ayudante estudiantil administrativo (Panamá)

¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?

Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes.
  • Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.
  • Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.
  • Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.

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