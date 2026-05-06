Vacantes en el Canal de Panamá: oportunidades y pasantías disponibles

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.
Vacantes en el Canal de Panamá
- Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
- Programa de desarrollo profesional: especialista en recursos humanos (sistema de información)
- Programa de desarrollo profesional: especialista en recursos humanos (generalista)
- Mecánico de maquinaria de producción (Colón)
- Mecánico tornero naval (Colón)
- Programa de desarrollo profesional: especialista en contratos
- Inspector de obra
- Especialista en contratos
- Meteorólogo
- Ayudante estudiantil administrativo (Colón)
- Ayudante estudiantil administrativo (Panamá)
¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?
Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes.
- Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.
- Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.
- Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.