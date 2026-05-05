Empleo en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las vacantes disponibles

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas áreas, como parte del avance de este megaproyecto que conectará Panamá con Panamá Oeste.

Las oportunidades están dirigidas a estudiantes, técnicos y profesionales, con plazas tanto temporales como a tiempo completo, principalmente en los distritos de Panamá y Arraiján.

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Vacantes Cuarto Puente Panamá: cómo aplicar hoy

Entre las posiciones ofertadas se encuentran:

Ingeniero de Campo

Shopdrawing Engineer

Traductor Inglés – Mandarín – Español

Ingeniero Estructural

Claims Engineer

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional bilingüe

Ingeniero de Control de Costos y Planificación

Los interesados pueden enviar su hoja de vida al correo: [email protected].

¿Cómo aplicar?

Embed - Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) on Instagram: "#LunesDeOportunidades ¡Estas son las vacantes activas esta semana en el #consorciopanamácuartopuente! Te invitamos a enviar tu hoja de vida al siguiente correo: [email protected] ¡Tu talento puede ser parte de esta gran obra!" View this post on Instagram

También puedes postularte a través del portal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, siguiendo estos pasos:

Crear una cuenta con tus datos personales

Completar tu perfil profesional

Adjuntar tu hoja de vida actualizada

Postularte a la vacante de tu interés

Proyecto clave para el país

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las obras de infraestructura más importantes del país, con impacto directo en la movilidad y la economía.

Se estima que este proyecto generará miles de empleos directos e indirectos, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo entre ambas provincias.