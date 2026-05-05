Empleo en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las vacantes disponibles

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas áreas, como parte del avance de este megaproyecto que conectará Panamá con Panamá Oeste.
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Vacantes Cuarto Puente Panamá: cómo aplicar hoy
Entre las posiciones ofertadas se encuentran:
- Ingeniero de Campo
- Shopdrawing Engineer
- Traductor Inglés – Mandarín – Español
- Ingeniero Estructural
- Claims Engineer
- Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional bilingüe
- Ingeniero de Control de Costos y Planificación
Los interesados pueden enviar su hoja de vida al correo: [email protected].
¿Cómo aplicar?
También puedes postularte a través del portal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, siguiendo estos pasos:
- Crear una cuenta con tus datos personales
- Completar tu perfil profesional
- Adjuntar tu hoja de vida actualizada
- Postularte a la vacante de tu interés
Proyecto clave para el país
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las obras de infraestructura más importantes del país, con impacto directo en la movilidad y la economía.
Se estima que este proyecto generará miles de empleos directos e indirectos, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo entre ambas provincias.