Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 13:30

Empleo en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las vacantes disponibles

Consorcio del Cuarto Puente abre vacantes en Panamá. Conoce puestos disponibles y cómo enviar tu hoja de vida.

Cuarto Puente abre empleos: aplica aquí paso a paso

Cuarto Puente abre empleos: aplica aquí paso a paso

@CPCP_Oficial

Las oportunidades están dirigidas a estudiantes, técnicos y profesionales, con plazas tanto temporales como a tiempo completo, principalmente en los distritos de Panamá y Arraiján.

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Vacantes Cuarto Puente Panamá: cómo aplicar hoy

Entre las posiciones ofertadas se encuentran:

  • Ingeniero de Campo
  • Shopdrawing Engineer
  • Traductor Inglés – Mandarín – Español
  • Ingeniero Estructural
  • Claims Engineer
  • Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional bilingüe
  • Ingeniero de Control de Costos y Planificación

Los interesados pueden enviar su hoja de vida al correo: [email protected].

¿Cómo aplicar?

Embed - Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) on Instagram: "#LunesDeOportunidades ¡Estas son las vacantes activas esta semana en el #consorciopanamácuartopuente! Te invitamos a enviar tu hoja de vida al siguiente correo: [email protected] ¡Tu talento puede ser parte de esta gran obra!"
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También puedes postularte a través del portal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, siguiendo estos pasos:

  • Crear una cuenta con tus datos personales
  • Completar tu perfil profesional
  • Adjuntar tu hoja de vida actualizada
  • Postularte a la vacante de tu interés

Proyecto clave para el país

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las obras de infraestructura más importantes del país, con impacto directo en la movilidad y la economía.

Se estima que este proyecto generará miles de empleos directos e indirectos, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo entre ambas provincias.

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