MOP licita proyectos viales en Coclé por más de $40 millones.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el lanzamiento de dos importantes licitaciones para la rehabilitación y construcción de 75 kilómetros de carreteras en la provincia de Coclé. Estas obras buscan dinamizar la conectividad en el norte de la provincia y zonas costeras, con una inversión total de referencia que supera los 40 millones de dólares.
1. Rehabilitación de la vía Aguadulce – Playa El Salado
Este proyecto destaca por la inclusión de una ciclovía, mejorando la oferta turística y de movilidad en la zona.
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Extensión: 7.89 kilómetros.
Inversión de referencia: B/. 7,027,481.86.
Reunión de homologación: 20 de mayo.
Acto de licitación: 4 de junio.
2. Red vial Penonomé – Caimito – Toabré – La Pintada
Es el proyecto de mayor alcance, orientado a fortalecer la red vial entre varios corregimientos clave.
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Extensión: 67.42 kilómetros.
Inversión de referencia: B/. 33,195,000.00.
Reunión de homologación: 26 de mayo.
Acto de licitación: 16 de junio.