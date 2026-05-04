Chiriquí Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 17:59

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a joven indígena desaparecida en Chiriquí

El Ministerio Público solicita apoyo para dar con la ubicación de la joven Maximina Santos, de 21 años, reportada como desaparecida desde abril.

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a la joven Maximina Santos.

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a la joven Maximina Santos.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público, a través de la Personería de San Félix, solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la joven Maximina Santos, de 21 años, reportada como desaparecida desde el pasado 22 de abril de 2026.

Descripción Física:

  • Cabello: Negro.

  • Contextura: Delgada.

  • Seña particular: Cicatriz visible en la pierna izquierda.

Maximina salió de su residencia en Hato Corotú, comarca Ngäbe Buglé, con destino al distrito de David, Chiriquí, por motivos laborales.

Vestimenta al momento de la desaparición:

  • Nagua color verde, decorada con amarillo, rosado y verde.

  • Chancletas plásticas de color negro.

  • Mochila pequeña de color negro.

Líneas de contacto para brindar información

Si usted ha visto a Maximina o tiene datos que ayuden a su ubicación, por favor comuníquese de inmediato a las siguientes líneas:

  • Personería de San Félix: 728-0856

  • Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 728-4596

  • Policía Nacional: 6958-3095

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