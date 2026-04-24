Ministerio Público investiga desaparición de un ciudadano visto por última vez en Chame.

El Ministerio Público , a través de la Sección de Atención Primaria de La Chorrera, ha iniciado una investigación para dar con el paradero de Carlos Manuel Portocarrero Ávila, de 41 años de edad, reportado como desaparecido.

De acuerdo con el testimonio de su pareja, Portocarrero Ávila fue visto por última vez el domingo 19 de abril de 2026, cuando salió de su residencia en el distrito de Chame con destino a su lugar de trabajo en La Chorrera. Aunque no regresó a casa, mantuvo comunicación telefónica con sus familiares durante los días 20, 21 y 22 de abril en horas de la mañana; desde entonces, se desconoce su ubicación.