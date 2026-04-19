Reportan desaparición del señor Andrés Guzmán y piden ayuda para ubicarlo

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar al señor Andrés Avelino Guzmán, quien fue reportado como desaparecido este domingo, 19 de abril.
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El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar al señor Andrés Avelino Guzmán, quien fue reportado como desaparecido este domingo 19 de abril.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 19, 2026
De tener información sobre su ubicación puede comunicarse a los números 520-1386 / 519-1119 / 6575-0115 /… pic.twitter.com/wRpDcRKNZ1