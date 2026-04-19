Reportan desaparición del señor Andrés Guzmán y piden ayuda para ubicarlo

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar al señor Andrés Avelino Guzmán, quien fue reportado como desaparecido este domingo 19 de abril.



De tener información sobre su ubicación puede comunicarse a los números 520-1386 / 519-1119 / 6575-0115 /… pic.twitter.com/wRpDcRKNZ1