Panamá Nacionales -  19 de abril de 2026 - 16:02

Reportan desaparición del señor Andrés Guzmán y piden ayuda para ubicarlo

La desaparición del señor Andrés Avelino Guzmán, ocurrida este domingo, está siendo investigada por el Ministerio Público.

Reportan desaparición del señor Andrés Guzmán.

Reportan desaparición del señor Andrés Guzmán.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar al señor Andrés Avelino Guzmán, quien fue reportado como desaparecido este domingo, 19 de abril.

De tener información sobre su ubicación, puede comunicarse a los números: 520-1386, 519-1119, 6575-0115 o 6989-3475.

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