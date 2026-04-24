Entregan becas a niños vulnerables en Los Santos con programa "Abrazos del Futuro"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, encabezó la entrega de becas educativas a niños en condición de vulnerabilidad en la provincia de Los Santos, como parte del proyecto “Abrazos del Futuro”.
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Presidente Mulino entrega becas a niños en Los Santos
El mandatario destacó que esta iniciativa busca garantizar que los niños puedan continuar sus estudios y mejorar sus oportunidades de desarrollo.
Combate al trabajo infantil
El programa “Abrazos del Futuro” forma parte de las acciones del Gobierno para prevenir y erradicar el trabajo infantil, promoviendo el acceso a la educación como herramienta clave.
La iniciativa es impulsada junto a la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, como parte de políticas orientadas a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Alcance del programa
Como antecedente, en la provincia de Herrera se entregaron 47 becas en coordinación con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, dirigidas a menores en riesgo social.
Además, en Los Santos el Mitradel ha desarrollado:
- 41 recorridos de prevención
- 36 actividades de sensibilización y capacitación
Estas acciones buscan mitigar el trabajo infantil a nivel nacional, incluyendo comunidades rurales y comarcales.