Entregan becas a niños vulnerables en Los Santos con programa "Abrazos del Futuro"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, encabezó la entrega de becas educativas a niños en condición de vulnerabilidad en la provincia de Los Santos, como parte del proyecto “Abrazos del Futuro”.

Durante la jornada, se otorgaron las primeras becas a 10 menores, dentro de un grupo total de 60 estudiantes beneficiados de distintos centros educativos.

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Presidente Mulino entrega becas a niños en Los Santos

El mandatario destacó que esta iniciativa busca garantizar que los niños puedan continuar sus estudios y mejorar sus oportunidades de desarrollo.

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“Ustedes son el futuro de este país, y los vamos a ayudar con las becas que sean necesarias”, expresó Mulino. “Ustedes son el futuro de este país, y los vamos a ayudar con las becas que sean necesarias”, expresó Mulino.

‍‍‍ Combate al trabajo infantil

El programa “Abrazos del Futuro” forma parte de las acciones del Gobierno para prevenir y erradicar el trabajo infantil, promoviendo el acceso a la educación como herramienta clave.

La iniciativa es impulsada junto a la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, como parte de políticas orientadas a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Alcance del programa

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Como antecedente, en la provincia de Herrera se entregaron 47 becas en coordinación con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, dirigidas a menores en riesgo social.

Además, en Los Santos el Mitradel ha desarrollado:

41 recorridos de prevención

36 actividades de sensibilización y capacitación

Estas acciones buscan mitigar el trabajo infantil a nivel nacional, incluyendo comunidades rurales y comarcales.