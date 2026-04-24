Jubilados y pensionados en Panamá: así es la modalidad de pago de la CSS en 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.

Los beneficiarios podrán recibir sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH) o a través del retiro de cheque en los centros habilitados.

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Fechas de pago a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados @Nono

De acuerdo con la entidad, el cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

Acreditación bancaria (ACH): lunes 4 de mayo de 2026

lunes 4 de mayo de 2026 Pago por cheque: martes 5 de mayo de 2026

Recomendaciones para el cobro

La CSS reiteró una serie de recomendaciones para facilitar el proceso y evitar inconvenientes:

Verificar previamente el método de pago asignado

Evitar aglomeraciones en los centros de cobro

Consultar los canales oficiales ante cualquier duda

La institución destacó que estas medidas buscan garantizar un proceso de pago seguro, organizado y eficiente para todos los jubilados y pensionados a nivel nacional.