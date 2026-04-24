Jubilados y pensionados en Panamá: así es la modalidad de pago de la CSS en 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.
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Fechas de pago a jubilados y pensionados
De acuerdo con la entidad, el cronograma se desarrollará de la siguiente manera:
- Acreditación bancaria (ACH): lunes 4 de mayo de 2026
- Pago por cheque: martes 5 de mayo de 2026
Recomendaciones para el cobro
La CSS reiteró una serie de recomendaciones para facilitar el proceso y evitar inconvenientes:
- Verificar previamente el método de pago asignado
- Evitar aglomeraciones en los centros de cobro
- Consultar los canales oficiales ante cualquier duda
La institución destacó que estas medidas buscan garantizar un proceso de pago seguro, organizado y eficiente para todos los jubilados y pensionados a nivel nacional.