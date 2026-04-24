Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 09:17

Jubilados y pensionados en Panamá: así es la modalidad de pago de la CSS en 2026

La CSS anuncia fechas del primer pago de mayo 2026 para jubilados y pensionados. Conoce cuándo cobran por ACH y cheque en Panamá.

Jubilados y pensionados en Panamá

Jubilados y pensionados en Panamá

Telemetro

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.

Los beneficiarios podrán recibir sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH) o a través del retiro de cheque en los centros habilitados.

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Fechas de pago a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados

De acuerdo con la entidad, el cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

  • Acreditación bancaria (ACH): lunes 4 de mayo de 2026
  • Pago por cheque: martes 5 de mayo de 2026

Recomendaciones para el cobro

La CSS reiteró una serie de recomendaciones para facilitar el proceso y evitar inconvenientes:

  • Verificar previamente el método de pago asignado
  • Evitar aglomeraciones en los centros de cobro
  • Consultar los canales oficiales ante cualquier duda

La institución destacó que estas medidas buscan garantizar un proceso de pago seguro, organizado y eficiente para todos los jubilados y pensionados a nivel nacional.

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