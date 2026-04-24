Dos accidentes en la Vía Centenario provocan fuerte tráfico hacia la ciudad

La mañana de este viernes se registraron dos accidentes de tránsito en la Vía Centenario , en dirección hacia la ciudad capital, lo que ha generado una fuerte congestión vehicular.

Conductores reportan retrasos considerables en la circulación, en una de las principales vías de acceso hacia la Ciudad de Panamá.

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Accidentes de tránsito: Tráfico en aumento

La situación ha intensificado el flujo vehicular en horas pico, afectando a cientos de conductores que se desplazan hacia sus lugares de trabajo o estudio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047634889126678760?s=20&partner=&hide_thread=false La mañana de este viernes se registraron dos accidentes de tránsito en la Vía Centenario con dirección hacía la ciudad capital, intensificando el tráfico. pic.twitter.com/WXHjYM7x3F — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

Precaución en la vía Centenario

Se recomienda a los usuarios tomar rutas alternas, conducir con precaución y mantenerse informados sobre el estado del tráfico para evitar mayores contratiempos.

Hasta el momento, no se han reportado detalles oficiales sobre personas heridas ni la magnitud de los accidentes.