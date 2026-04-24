Dos accidentes en la Vía Centenario provocan fuerte tráfico hacia la ciudad

La mañana de este viernes se registraron dos accidentes de tránsito en la Vía Centenario, en dirección hacia la ciudad capital, lo que ha generado una fuerte congestión vehicular.
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Accidentes de tránsito: Tráfico en aumento
La situación ha intensificado el flujo vehicular en horas pico, afectando a cientos de conductores que se desplazan hacia sus lugares de trabajo o estudio.
Precaución en la vía Centenario
Se recomienda a los usuarios tomar rutas alternas, conducir con precaución y mantenerse informados sobre el estado del tráfico para evitar mayores contratiempos.
Hasta el momento, no se han reportado detalles oficiales sobre personas heridas ni la magnitud de los accidentes.