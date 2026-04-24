PANAMÁ Nacionales -  24 de abril de 2026 - 07:41

Dos accidentes en la Vía Centenario provocan fuerte tráfico hacia la ciudad

Dos accidentes en la Vía Centenario generan fuerte tráfico hacia la ciudad de Panamá. Conductores reportan congestión en horas de la mañana.

Accidentes de tránsito: Tráfico en aumento

Accidentes de tránsito: Tráfico en aumento

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Conductores reportan retrasos considerables en la circulación, en una de las principales vías de acceso hacia la Ciudad de Panamá.

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Accidentes de tránsito: Tráfico en aumento

La situación ha intensificado el flujo vehicular en horas pico, afectando a cientos de conductores que se desplazan hacia sus lugares de trabajo o estudio.

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Precaución en la vía Centenario

Se recomienda a los usuarios tomar rutas alternas, conducir con precaución y mantenerse informados sobre el estado del tráfico para evitar mayores contratiempos.

Hasta el momento, no se han reportado detalles oficiales sobre personas heridas ni la magnitud de los accidentes.

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