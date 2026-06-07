Fallece Anaica Lescano, directora regional de Educación de Bocas del Toro

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó este domingo el fallecimiento de Anaica Lescano, quien se desempeñaba como directora regional de Educación en la provincia de Bocas del Toro.

A través de un mensaje oficial, la entidad expresó sus condolencias a los familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa que compartieron con la funcionaria durante su trayectoria profesional.

MEDUCA expresa sus condolencias por directora regional

En su comunicado, el Ministerio de Educación manifestó su pesar por la partida de Lescano y destacó el legado que deja en el sector educativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2063603917720568071?s=20&partner=&hide_thread=false Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de la Directora Regional de Educación de Bocas del Toro, Anaica Lescano.



Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y a la comunidad educativa. Su vocación y compromiso dejan huella imborrable.



Paz a su alma. pic.twitter.com/jrCQts9EKb — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) June 7, 2026

“Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y a la comunidad educativa. Su vocación y compromiso dejan huella imborrable”, señaló la institución. “Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y a la comunidad educativa. Su vocación y compromiso dejan huella imborrable”, señaló la institución.

Reconocen su trayectoria y compromiso

Anaica Lescano ocupaba el cargo de directora regional de Educación de Bocas del Toro, función desde la cual contribuyó al desarrollo de iniciativas educativas en la provincia.

Autoridades, docentes y miembros de la comunidad educativa han expresado mensajes de solidaridad hacia sus familiares y seres queridos tras conocerse la noticia.