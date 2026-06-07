Fallece Anaica Lescano, directora regional de Educación de Bocas del Toro

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó este domingo el fallecimiento de Anaica Lescano, quien se desempeñaba como directora regional de Educación en la provincia de Bocas del Toro.
MEDUCA expresa sus condolencias por directora regional
En su comunicado, el Ministerio de Educación manifestó su pesar por la partida de Lescano y destacó el legado que deja en el sector educativo.
Reconocen su trayectoria y compromiso
Anaica Lescano ocupaba el cargo de directora regional de Educación de Bocas del Toro, función desde la cual contribuyó al desarrollo de iniciativas educativas en la provincia.
Autoridades, docentes y miembros de la comunidad educativa han expresado mensajes de solidaridad hacia sus familiares y seres queridos tras conocerse la noticia.