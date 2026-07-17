Directora del Instituto Nacional advierte que cinco pandillas operan cerca del plantel

La directora del Instituto Nacional , Rosana Casanova, manifestó su preocupación por la situación de seguridad en los alrededores del centro educativo, al señalar que el plantel está ubicado en una zona donde operan cinco pandillas.

La educadora indicó que en el sector se registran diversos problemas sociales que representan un riesgo para la comunidad estudiantil.

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Directora del Instituto Nacional pide mayor acompañamiento de los padres

Casanova explicó que en el área se presentan hechos relacionados con violencia, robos y drogas, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan un seguimiento más cercano de sus hijos.

La directora del Instituto Nacional, Rosana Casanova, expresa preocupación debido a que el plantel está ubicado en una zona roja donde operan 5 pandillas.



Detalló que “en el área se dan casos muy fuertes, tanto de violencia, de robo, de droga, todas estas cosas que nosotros… pic.twitter.com/Qbc140hiET — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

"En el área se dan casos muy fuertes, tanto de violencia, de robo, de droga. Todas estas cosas nosotros tratamos de velarlas y pedimos el apoyo y el acompañamiento de los padres de familia", expresó. "En el área se dan casos muy fuertes, tanto de violencia, de robo, de droga. Todas estas cosas nosotros tratamos de velarlas y pedimos el apoyo y el acompañamiento de los padres de familia", expresó.

La directora señaló que el acompañamiento no debe limitarse a dejar a los estudiantes en la entrada del colegio.

"De nada sirve que lo dejes en el carro y te vayas si no verificas que realmente el estudiante entre a la escuela", afirmó.

Llamado a fortalecer la prevención

La directora también instó a los padres a conocer el entorno social de sus hijos, incluyendo sus amistades y los lugares que frecuentan, como una medida para prevenir que sean expuestos a situaciones de riesgo.

Añadió que muchas de las problemáticas que afectan a los estudiantes ocurren fuera del plantel, por lo que consideró fundamental el trabajo conjunto entre la familia, la escuela y las autoridades para fortalecer la seguridad y la prevención.