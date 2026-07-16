Entrega de tarjetas del PASE-U: IFARHU recuerda los requisitos para descargar la aplicación

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Herrera, en coordinación con Caja de Ahorros.
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Más de 51 mil estudiantes serán beneficiados
De acuerdo con el IFARHU, durante esta jornada está previsto atender a 34,211 acudientes, quienes representan a 51,036 estudiantes beneficiarios.
La institución detalló que, en el primer pago a través de la tarjeta, se desembolsará un total de B/.5,647,650.00.
Requisitos para retirar la tarjeta del PASE-U
El IFARHU recordó que, para retirar la tarjeta, el acudiente deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar la cédula física y vigente del acudiente.
- Descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, con el fin de facilitar la activación y el uso del beneficio.
- Asistir al centro de entrega y en la fecha asignada.
La entidad indicó que los acudientes pueden consultar el sitio donde les corresponde retirar la tarjeta a través de la página oficial del IFARHU.
Horario de atención
El IFARHU informó que la atención en todos los centros habilitados se brindará en el siguiente horario:
De 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.
La institución reiteró el llamado a los acudientes para que acudan con la documentación requerida y la aplicación instalada en su teléfono celular, a fin de agilizar el proceso de entrega.