Entrega de tarjetas del PASE-U: IFARHU recuerda los requisitos para descargar la aplicación

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en la provincia de Herrera, en coordinación con Caja de Ahorros.

La entidad informó que el proceso se desarrolla con el objetivo de brindar una atención organizada y agilizar la entrega del beneficio a los acudientes.

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Tema de interés: Nueva tarjeta del PASE-U: ¿el IFARHU depositará el pago del Concurso General de Becas?

Más de 51 mil estudiantes serán beneficiados

El personal del IFARHU y @cajadeahorrospa brindan una atención cordial y orienta con amabilidad a los acudientes, explicando cada etapa del proceso para garantizar una jornada ágil y organizada. pic.twitter.com/hHVUw45G6L — IFARHU (@IFARHU) July 16, 2026

De acuerdo con el IFARHU, durante esta jornada está previsto atender a 34,211 acudientes, quienes representan a 51,036 estudiantes beneficiarios.

La institución detalló que, en el primer pago a través de la tarjeta, se desembolsará un total de B/.5,647,650.00.

Requisitos para retirar la tarjeta del PASE-U

El IFARHU recordó que, para retirar la tarjeta, el acudiente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar la cédula física y vigente del acudiente.

del acudiente. Descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros , con el fin de facilitar la activación y el uso del beneficio.

, con el fin de facilitar la activación y el uso del beneficio. Asistir al centro de entrega y en la fecha asignada.

Seguimos avanzando con la entrega de tarjetas del PASE-U en la provincia de Herrera, brindando una atención ágil, ordenada y de calidad a nuestros acudientes, en coordinación con Caja de Ahorros. pic.twitter.com/6iOINZZeoH — IFARHU (@IFARHU) July 15, 2026

La entidad indicó que los acudientes pueden consultar el sitio donde les corresponde retirar la tarjeta a través de la página oficial del IFARHU.

Horario de atención

El IFARHU informó que la atención en todos los centros habilitados se brindará en el siguiente horario:

De 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La institución reiteró el llamado a los acudientes para que acudan con la documentación requerida y la aplicación instalada en su teléfono celular, a fin de agilizar el proceso de entrega.