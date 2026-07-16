Herrera Nacionales -  16 de julio de 2026 - 14:53

Entrega de tarjetas del PASE-U: IFARHU recuerda los requisitos para descargar la aplicación

El IFARHU continúa con la entrega de tarjetas del PASE-U. Conozca los requisitos, horarios, documentos que debe presentar el acudiente.

Entrega de tarjetas del PASE-U

Entrega de tarjetas del PASE-U

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Herrera, en coordinación con Caja de Ahorros.

La entidad informó que el proceso se desarrolla con el objetivo de brindar una atención organizada y agilizar la entrega del beneficio a los acudientes.

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Más de 51 mil estudiantes serán beneficiados

De acuerdo con el IFARHU, durante esta jornada está previsto atender a 34,211 acudientes, quienes representan a 51,036 estudiantes beneficiarios.

La institución detalló que, en el primer pago a través de la tarjeta, se desembolsará un total de B/.5,647,650.00.

Requisitos para retirar la tarjeta del PASE-U

El IFARHU recordó que, para retirar la tarjeta, el acudiente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  • Presentar la cédula física y vigente del acudiente.
  • Descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, con el fin de facilitar la activación y el uso del beneficio.
  • Asistir al centro de entrega y en la fecha asignada.

La entidad indicó que los acudientes pueden consultar el sitio donde les corresponde retirar la tarjeta a través de la página oficial del IFARHU.

Horario de atención

El IFARHU informó que la atención en todos los centros habilitados se brindará en el siguiente horario:

De 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La institución reiteró el llamado a los acudientes para que acudan con la documentación requerida y la aplicación instalada en su teléfono celular, a fin de agilizar el proceso de entrega.

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