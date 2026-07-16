Panamá Nacionales -  16 de julio de 2026 - 07:28

Jubilados cuestionan descuentos al Cepanim y piden respuestas al Banco Nacional

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortez, cuestionó los descuentos aplicados por el Banco Nacional al negociar estos certificados del CEPANIM.

Certificado del CEPANIM: Piden respuestas al Banco Nacional

Certificado del CEPANIM: Piden respuestas al Banco Nacional

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortez aseguró que unas 30 mil personas ya han recibido el Certificado de Pago Negociable (Cepanim), aunque manifestó que aún persisten inquietudes sobre las condiciones para hacer efectivo este beneficio a través del Banco Nacional de Panamá.

Durante sus declaraciones, Cortez indicó que el principal punto de conflicto es el porcentaje que, según afirma, se descuenta cuando los beneficiarios negocian el certificado antes de su vencimiento.

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Certificado del CEPANIM: Piden respuestas al Banco Nacional

Cortez informó que mantienen reuniones con las autoridades y anunció un nuevo encuentro con representantes del Banco Nacional.

"No queremos más explicaciones, queremos solución al tema del porcentaje", expresó el dirigente. "No queremos más explicaciones, queremos solución al tema del porcentaje", expresó el dirigente.

Asimismo, cuestionó el rendimiento que, según sus declaraciones, se aplica al Cepanim y comparó esas condiciones con las tasas de interés que históricamente ofrece la entidad bancaria a sus clientes.

Cuestiona el origen de los recursos

El representante de los jubilados también pidió mayor claridad sobre el origen de los fondos utilizados para respaldar el programa.

Según explicó, en reuniones previas se les planteó que los recursos podrían provenir de distintas fuentes, entre ellas fondos propios del banco, financiamiento externo o partidas del presupuesto de inversiones.

Además, informó que solicitó información al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre el fondo creado para atender estos compromisos.

Asegura que algunos beneficiarios aceptan por necesidad

Cortez sostuvo que muchas personas han decidido negociar el Cepanim debido a necesidades económicas urgentes.

También afirmó que otras entidades financieras estarían ofreciendo condiciones distintas para la negociación de estos certificados y reiteró su llamado a revisar el esquema aplicado por el Banco Nacional.

Hasta el momento, el Banco Nacional de Panamá no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por el dirigente de los jubilados.

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