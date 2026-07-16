Jubilados cuestionan descuentos al Cepanim y piden respuestas al Banco Nacional

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortez aseguró que unas 30 mil personas ya han recibido el Certificado de Pago Negociable ( Cepanim ) , aunque manifestó que aún persisten inquietudes sobre las condiciones para hacer efectivo este beneficio a través del Banco Nacional de Panamá.

Durante sus declaraciones, Cortez indicó que el principal punto de conflicto es el porcentaje que, según afirma, se descuenta cuando los beneficiarios negocian el certificado antes de su vencimiento.

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Certificado del CEPANIM: Piden respuestas al Banco Nacional

“Muchas personas fueron o han ido y están yendo por voluntad propia o por una gran necesidad, porque en este país para nadie es un secreto, las viejas y viejos vivimos calamidades a diario, pero cuando vas al Banco nacional te quitan 21%. Yo me pregunto por qué ya hay una… pic.twitter.com/v5W6t9RCIh — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2026

Cortez informó que mantienen reuniones con las autoridades y anunció un nuevo encuentro con representantes del Banco Nacional.

"No queremos más explicaciones, queremos solución al tema del porcentaje", expresó el dirigente. "No queremos más explicaciones, queremos solución al tema del porcentaje", expresó el dirigente.

Asimismo, cuestionó el rendimiento que, según sus declaraciones, se aplica al Cepanim y comparó esas condiciones con las tasas de interés que históricamente ofrece la entidad bancaria a sus clientes.

Cuestiona el origen de los recursos

El representante de los jubilados también pidió mayor claridad sobre el origen de los fondos utilizados para respaldar el programa.

Según explicó, en reuniones previas se les planteó que los recursos podrían provenir de distintas fuentes, entre ellas fondos propios del banco, financiamiento externo o partidas del presupuesto de inversiones.

“Yo le llevé una nota al ministro Chapman para que me dé información respecto al fondo de los corruptos, el fondo que se estableció en la Ley 15 modificada por la 60 para hacerle frente a este compromiso. Lamentablemente, desde que nació el Cepanim fueron documentos negociables,… pic.twitter.com/b2fWIbf3pD — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2026

Además, informó que solicitó información al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre el fondo creado para atender estos compromisos.

Asegura que algunos beneficiarios aceptan por necesidad

Cortez sostuvo que muchas personas han decidido negociar el Cepanim debido a necesidades económicas urgentes.

También afirmó que otras entidades financieras estarían ofreciendo condiciones distintas para la negociación de estos certificados y reiteró su llamado a revisar el esquema aplicado por el Banco Nacional.

Hasta el momento, el Banco Nacional de Panamá no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por el dirigente de los jubilados.