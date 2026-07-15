Mulino invita a Claudia Sheinbaum a reunión regional para combatir el narcotráfico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, invitó a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, a participar en un encuentro que organiza junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar acciones en la región dirigidas a afianzar los sistemas de inteligencia, con el fin de frenar el avance del narcotráfico, su violencia y recursos.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó que la visita del mandatario panameño a México refrenda la sólida amistad que une a estos pueblos y la voluntad compartida de seguir construyendo una relación cada vez más estrecha, basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación”.
La gobernante sostuvo que son varios los temas que unen a ambas naciones, comenzando por la interconexión que poseen entre los océanos Atlántico y Pacífico. A esto se suman el intercambio de inversiones empresariales bilaterales, una profunda historia cultural conjunta y la estrecha relación en materia académica y de investigación.