Mulino invita a Claudia Sheinbaum a reunión regional para combatir el narcotráfico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, invitó a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum , a participar en un encuentro que organiza junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar acciones en la región dirigidas a afianzar los sistemas de inteligencia, con el fin de frenar el avance del narcotráfico, su violencia y recursos.

Mulino, quien fue recibido por Sheinbaum en el Palacio Nacional de México, le agradeció el apoyo de su país al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó que la visita del mandatario panameño a México refrenda la sólida amistad que une a estos pueblos y la voluntad compartida de seguir construyendo una relación cada vez más estrecha, basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación”.

La gobernante sostuvo que son varios los temas que unen a ambas naciones, comenzando por la interconexión que poseen entre los océanos Atlántico y Pacífico. A esto se suman el intercambio de inversiones empresariales bilaterales, una profunda historia cultural conjunta y la estrecha relación en materia académica y de investigación.