Panamá Nacionales -  16 de julio de 2026 - 15:06

Proyecto minero en Donoso inicia capacitación de nuevos colaboradores

El proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón, inició el proceso de capacitación de nuevos colaboradores como parte de su Plan de Gestión Segura.

Proyecto minero fortalece su equipo. 

Proyecto minero fortalece su equipo. 

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María Hernández
Por María Hernández

El proyecto minero de Donoso, en la provincia de Colón, dio inicio al proceso de inducción y capacitación para un nuevo grupo de colaboradores que se integrarán a distintas áreas operativas como parte de su Plan de Gestión Segura.

Más de 20 nuevos trabajadores participan en esta etapa de formación, en la que reciben capacitación en temas relacionados con seguridad laboral, gestión ambiental y procedimientos operativos, previo al inicio de sus labores.

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Proyecto minero en Colón capacita para el plan gestión segura

Entre los perfiles que se incorporan al proyecto figuran médicos, ayudantes generales, conductores de maquinaria pesada, electricistas, ingenieros civiles, especialistas en gestión ambiental, personal para manejo de agua y ayudantes de planta de procesos.

La empresa destacó que este proceso busca garantizar que el personal cuente con los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones bajo los estándares de seguridad y operación establecidos, además de representar una nueva oportunidad laboral para decenas de familias panameñas.

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