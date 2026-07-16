Lotería Fiscal Regional: cómo llenar y presentar el sobre correctamente

Facturas de la Lotería Fiscal Regional. TReporta

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó cuáles son las características que deben cumplir los sobres para participar en el sorteo de la Lotería Fiscal Regional, programado para el mes de agosto.

La institución aclaró que los ciudadanos podrán participar con las facturas emitidas hasta el viernes 14 de agosto, fecha en que se cerrarán todas las urnas.

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Le podría interesar: Lotería Fiscal Regional: dónde ingresar las facturas para el sorteo de agosto Requisitos obligatorios del sobre: Dimensiones: Debe ser de tamaño carta.

Color: Únicamente blanco o manila.

Aspecto exterior: No debe contener decoraciones, imágenes, calcomanías (adhesivos) ni ningún otro elemento adicional. La institución advirtió que aquellos sobres que no cumplan con estas especificaciones serán anulados automáticamente. Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional Martes 18 de agosto Región #1: Panamá Jueves 20 de agosto Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién Martes 25 de agosto Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Jueves 27 de agosto Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé ¡Tu sobre también cuenta!



Antes de participar en la Lotería Fiscal, verifica que tu sobre cumpla con los requisitos.



Blanco o manila

Tamaño carta o menor

Sin decoraciones, imágenes ni stickers



Recuerda incluir tus datos completos: nombre, cédula, teléfono, correo… pic.twitter.com/TH84wPEHvE — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 16, 2026