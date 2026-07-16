Panamá Nacionales -  16 de julio de 2026 - 15:18

Lotería Fiscal Regional: cómo llenar y presentar el sobre correctamente

El cierre de las urnas para el próximo sorteo de la Lotería Fiscal Regional está programado para agosto.

Facturas de la Lotería Fiscal Regional.

Facturas de la Lotería Fiscal Regional.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó cuáles son las características que deben cumplir los sobres para participar en el sorteo de la Lotería Fiscal Regional, programado para el mes de agosto.

La institución aclaró que los ciudadanos podrán participar con las facturas emitidas hasta el viernes 14 de agosto, fecha en que se cerrarán todas las urnas.

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Requisitos obligatorios del sobre:

  • Dimensiones: Debe ser de tamaño carta.
  • Color: Únicamente blanco o manila.
  • Aspecto exterior: No debe contener decoraciones, imágenes, calcomanías (adhesivos) ni ningún otro elemento adicional.

La institución advirtió que aquellos sobres que no cumplan con estas especificaciones serán anulados automáticamente.

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional

Martes 18 de agosto

  • Región #1: Panamá

Jueves 20 de agosto

  • Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 25 de agosto

  • Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 27 de agosto

  • Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

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