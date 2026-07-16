Lotería Fiscal Regional: cómo llenar y presentar el sobre correctamente

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó cuáles son las características que deben cumplir los sobres para participar en el sorteo de la Lotería Fiscal Regional, programado para el mes de agosto.
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Requisitos obligatorios del sobre:
- Dimensiones: Debe ser de tamaño carta.
- Color: Únicamente blanco o manila.
- Aspecto exterior: No debe contener decoraciones, imágenes, calcomanías (adhesivos) ni ningún otro elemento adicional.
La institución advirtió que aquellos sobres que no cumplan con estas especificaciones serán anulados automáticamente.
Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional
Martes 18 de agosto
- Región #1: Panamá
Jueves 20 de agosto
- Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién
Martes 25 de agosto
- Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Jueves 27 de agosto
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé