Nueva tarjeta del PASE-U: ¿el IFARHU depositará el pago del Concurso General de Becas?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que prevé depositar los pagos del Concurso General de Becas, así como otros beneficios de la entidad, a través de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros.

Actualmente, la institución distribuye el primer pago de 2026 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante este nuevo plástico. Por ello, se proyecta que los desembolsos de todas las becas, tanto nuevas como vigentes, se realicen por esta vía.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios podrán efectuar compras en los comercios autorizados y afiliados al programa, ya sea mediante la plataforma digital o con la tarjeta física, la cual se podrá retirar a nivel nacional durante las jornadas de entrega institucionales.

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¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS). Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

Esta herramienta tecnológica podrá utilizarse para verificar los depósitos y los fondos registrados en la cuenta de la tarjeta física, plataforma a través de la cual se transferirán todos los pagos del PASE-U.