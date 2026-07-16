Nueva tarjeta del PASE-U: ¿el IFARHU depositará el pago del Concurso General de Becas?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que prevé depositar los pagos del Concurso General de Becas, así como otros beneficios de la entidad, a través de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros.
De acuerdo con la entidad, los beneficiarios podrán efectuar compras en los comercios autorizados y afiliados al programa, ya sea mediante la plataforma digital o con la tarjeta física, la cual se podrá retirar a nivel nacional durante las jornadas de entrega institucionales.
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¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?
- Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).
- Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.
Esta herramienta tecnológica podrá utilizarse para verificar los depósitos y los fondos registrados en la cuenta de la tarjeta física, plataforma a través de la cual se transferirán todos los pagos del PASE-U.