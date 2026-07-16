Cámara de Comercio de Chiriquí advierte que la burocracia frena inversiones y empleo

La presidenta de la Cámara de Comercio , Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, Mavis Polo Cheva, aseguró que existe confianza del sector privado para invertir en la provincia, aunque advirtió que la demora en los trámites estatales continúa retrasando importantes proyectos y la creación de nuevos empleos.

Según la dirigente empresarial, entre las inversiones públicas y privadas previstas para la región occidental del país se estiman alrededor de mil millones de dólares .

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Chiriquí mantiene un desempleo superior al 11 %

Polo Cheva señaló que la provincia enfrenta un desempleo que supera el 11 %, situación que, a su juicio, podría mejorar si los proyectos de inversión avanzaran con mayor rapidez.

“Aquí tenemos un desempleo alto, arriba del 11%, lo que sucede es que hay muchos trámites que están deteniendo los proyectos y por eso no se ha podido hacer esa generación de empleo que tanto necesitamos a nivel privado, porque estamos hablando de que, por ejemplo, Puerto Barú en… pic.twitter.com/7B7v1a5unE — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2026

Explicó que varias iniciativas permanecen detenidas debido a procesos administrativos y judiciales, entre ellas el proyecto Puerto Barú, en el distrito de David, que continúa a la espera de una decisión de la Corte relacionada con una demanda presentada contra su estudio de impacto ambiental.

Empresarios piden agilizar los trámites

La presidenta de la Cámara de Comercio sostuvo que muchas instituciones públicas carecen del personal y los recursos necesarios para realizar inspecciones y resolver los trámites con mayor rapidez.

Además, manifestó que la falta de coordinación entre algunas entidades genera retrasos adicionales para los inversionistas.

“Creemos que hay confianza por parte del inversionista para venir acá a la región occidental, específicamente en Chiriquí, y desarrollar proyectos interesantes. Estamos hablando de que entre el Estado y la empresa privada hay alrededor de mil millones de dólares en inversión”,… pic.twitter.com/fMeWsnhTy9 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2026

"Necesitamos que el Estado ponga los recursos que se necesitan para que la empresa privada pueda seguir invirtiendo y pueda generar empleo", expresó. "Necesitamos que el Estado ponga los recursos que se necesitan para que la empresa privada pueda seguir invirtiendo y pueda generar empleo", expresó.

También afirmó que existen diferencias de criterios entre algunas instituciones, lo que obliga a los empresarios a cumplir requisitos que, en ocasiones, resultan contradictorios o duplicados.

Solicitan reducir la burocracia

Polo Cheva indicó que la agilización de los procesos administrativos contribuiría a que los proyectos se ejecuten en menor tiempo y generen nuevas oportunidades de empleo para la población.

Añadió que mantener inversiones detenidas durante varios meses representa un costo importante para el sector privado y puede afectar la llegada de nuevos inversionistas a la provincia.