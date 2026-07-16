Empresario Carlos Slim recibe a Mulino en México para abordar inversiones y proyectos en Panamá

El empresario mexicano Carlos Slim recibió este jueves en su residencia al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, como parte de la agenda oficial que desarrolla el mandatario panameño en México.

Durante el encuentro, ambos conversaron sobre temas económicos y geopolíticos, además de analizar las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre Panamá y México.

Tema de interés: Embajador de EE. UU. responde a Patsy Lee tras declaraciones sobre su visa

Mulino destaca el potencial de Panamá para atraer inversiones

De acuerdo con la información oficial, el presidente Mulino presentó las acciones que impulsa su administración para fortalecer la inversión extranjera en el país.

El mandatario resaltó los proyectos de infraestructura que ejecuta su gobierno, así como el papel estratégico del Canal de Panamá y otros sectores considerados claves para el crecimiento económico.

El empresario mexicano Carlos Slim recibió este miércoles en su residencia al presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, a su esposa Maricel Cohen de Mulino, y a los ministros que acompañan a la pareja presidencial en su visita oficial a México.



Señala la @presidenciapma que Slim,… pic.twitter.com/G4HTHtU0yu — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

Asimismo, destacó el potencial que ofrece Panamá para ampliar la presencia de empresas mexicanas y consolidar nuevas oportunidades de negocios.

Reunión en casa de empresario contó con ministros y familiares de Slim

En el encuentro participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

Por parte del empresario mexicano asistieron sus familiares más cercanos.

La reunión se desarrolló en el marco de la visita oficial que realiza el presidente Mulino a México para fortalecer las relaciones bilaterales y promover nuevas oportunidades de inversión entre ambos países.