Operación Harpía: aprehenden a 7 personas por presunto pandillerismo en San Miguelito

Las autoridades aprehendieron a siete personas durante la Operación Harpía, desarrollada en Valle de Urracá y otros sectores del distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo.
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Investigación apunta a amenazas contra menores
De acuerdo con las investigaciones, los integrantes del grupo criminal presuntamente utilizaban amenazas y agresiones para presionar a menores de edad a integrarse a la organización.
Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas a esta red y la posible participación de otras personas.
Operativos continúan en San Miguelito
La Operación Harpía forma parte de las estrategias que desarrollan los organismos de seguridad y el Ministerio Público para combatir el pandillerismo y otros delitos que afectan a las comunidades de San Miguelito.
Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para las audiencias y trámites correspondientes conforme al proceso penal.