Panamá Nacionales -  16 de julio de 2026 - 07:38

Operación Harpía: aprehenden a 7 personas por presunto pandillerismo en San Miguelito

Las autoridades aprehendieron a siete personas durante la Operación Harpía en Valle de Urracá por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo.

Operación Harpía deja 7 aprehendidos por presunto pandillerismo 

Operación Harpía deja 7 aprehendidos por presunto pandillerismo 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades aprehendieron a siete personas durante la Operación Harpía, desarrollada en Valle de Urracá y otros sectores del distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo.

El operativo fue ejecutado como parte de las acciones de investigación dirigidas a desarticular estructuras criminales que operan en esa zona del país.

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De acuerdo con las investigaciones, los integrantes del grupo criminal presuntamente utilizaban amenazas y agresiones para presionar a menores de edad a integrarse a la organización.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas a esta red y la posible participación de otras personas.

Operativos continúan en San Miguelito

La Operación Harpía forma parte de las estrategias que desarrollan los organismos de seguridad y el Ministerio Público para combatir el pandillerismo y otros delitos que afectan a las comunidades de San Miguelito.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para las audiencias y trámites correspondientes conforme al proceso penal.

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