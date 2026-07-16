Operación Harpía: aprehenden a 7 personas por presunto pandillerismo en San Miguelito

Las autoridades aprehendieron a siete personas durante la Operación Harpía, desarrollada en Valle de Urracá y otros sectores del distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo .

El operativo fue ejecutado como parte de las acciones de investigación dirigidas a desarticular estructuras criminales que operan en esa zona del país.

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Investigación apunta a amenazas contra menores

De acuerdo con las investigaciones, los integrantes del grupo criminal presuntamente utilizaban amenazas y agresiones para presionar a menores de edad a integrarse a la organización.

Las autoridades aprehendieron a 7 personas presuntamente vinculadas en el delito de pandillerismo, a través de la Operación Harpía desarrollada en el Valle de Urracá y otros sectores del distrito de San Miguelito.



Según las investigaciones, los integrantes de este grupo… pic.twitter.com/C4pxyRQAgb — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2026

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas a esta red y la posible participación de otras personas.

Operativos continúan en San Miguelito

La Operación Harpía forma parte de las estrategias que desarrollan los organismos de seguridad y el Ministerio Público para combatir el pandillerismo y otros delitos que afectan a las comunidades de San Miguelito.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para las audiencias y trámites correspondientes conforme al proceso penal.