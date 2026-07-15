Panamá inicia implementación del Acuerdo BBNJ para proteger la biodiversidad marina.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), con el respaldo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), inició las actividades preparatorias para la implementación en el país del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés), adoptado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Esta iniciativa cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como agencia implementadora a nivel regional y con la Fundación MarViva como socio local para su ejecución en Panamá.

El Acuerdo BBNJ representa un hito para la gobernanza internacional de los océanos, ya que cerca de dos terceras partes de la superficie marina se encuentran fuera de la jurisdicción de los Estados y solo una pequeña proporción de estas áreas cuenta con protección efectiva. Estos espacios albergan una extraordinaria biodiversidad, en gran parte aún por descubrir, cuyos ecosistemas enfrentan crecientes amenazas derivadas de las actividades humanas y del cambio climático.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que la puesta en marcha de estas actividades responde a la voluntad de proteger los océanos y fortalecer la gobernanza de la alta mar. Explicó que este proceso reunirá a instituciones nacionales, comunidades, pueblos indígenas, sector privado, academia y sociedad civil para construir una hoja de ruta común que garantice el aprovechamiento responsable de los recursos marinos para las generaciones presentes y futuras, en línea con la visión del país de impulsar una economía azul sostenible.

Por su parte, Katherine Arroyo, directora ejecutiva de la Fundación MarViva, indicó que formar parte de este proceso como socio local reafirma el compromiso de la organización con la gestión responsable de los recursos marinos. Agregó que la iniciativa fortalecerá la preparación de Panamá en materia de gobernanza oceánica, investigación, desarrollo de marcos legales y coordinación interinstitucional, además de respaldar a los tomadores de decisiones sobre la planificación de las actividades en alta mar y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destacó que la participación de Panamá en esta iniciativa demuestra el liderazgo del país en conservación marina. Señaló que estas actividades habilitantes fortalecerán las capacidades nacionales, ampliarán la cooperación regional y generarán las condiciones necesarias para una implementación efectiva de este histórico pacto global.