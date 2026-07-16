Panamá Nacionales -  16 de julio de 2026 - 10:47

Agroferias del IMA: estos son los lugares de venta para el viernes 17 de julio

El IMA anunció los lugares donde realizará las Agroferias este viernes 17 de julio de 2026. Las ventas iniciarán con productos de la canasta básica.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Agroferias que se realizarán este viernes 17 de julio de 2026 en distintos puntos del país, donde la población podrá adquirir arroz y productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas forman parte del programa que impulsa la entidad para facilitar el acceso de las familias panameñas a alimentos de primera necesidad.

¿A qué hora iniciarán las Agroferias?

El IMA informó que todos los puntos de venta abrirán a partir de las 8:00 a.m.

Como es habitual, recomendó a los compradores acudir con anticipación, ya que algunos productos de alta demanda, como el arroz, suelen agotarse rápidamente.

Lista de lugares donde habrá Agroferias del IMA

Estas son las Agroferias programadas para el viernes 17 de julio de 2026:

Veraguas

  • Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Norteño, en el distrito de Jirondai

Panamá Oeste

  • Cancha de El Nance, en San Carlos cabecera, distrito de San Carlos

Chiriquí

  • Cancha de Pedregal, en el distrito de David

Los Santos

  • Instalaciones de la Cooperativa El Progreso, corregimiento de Agua Buena, distrito de Los Santos

Herrera

  • Feria Nacional del Ganado Lechero de

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