Agroferias del IMA: estos son los lugares de venta para el viernes 17 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Agroferias que se realizarán este viernes 17 de julio de 2026 en distintos puntos del país, donde la población podrá adquirir arroz y productos de la canasta básica a precios accesibles.
¿A qué hora iniciarán las Agroferias?
El IMA informó que todos los puntos de venta abrirán a partir de las 8:00 a.m.
Como es habitual, recomendó a los compradores acudir con anticipación, ya que algunos productos de alta demanda, como el arroz, suelen agotarse rápidamente.
Lista de lugares donde habrá Agroferias del IMA
Estas son las Agroferias programadas para el viernes 17 de julio de 2026:
Veraguas
- Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Norteño, en el distrito de Jirondai
Panamá Oeste
- Cancha de El Nance, en San Carlos cabecera, distrito de San Carlos
Chiriquí
- Cancha de Pedregal, en el distrito de David
Los Santos
- Instalaciones de la Cooperativa El Progreso, corregimiento de Agua Buena, distrito de Los Santos
Herrera
- Feria Nacional del Ganado Lechero de