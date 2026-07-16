Roban a estudiante del Instituto Fermín Naudeau antes de ingresar al plantel

Una estudiante del Instituto Fermín Naudeau (IFN) fue víctima de un robo la madrugada de este jueves, cuando se disponía a ingresar al centro educativo ubicado en el sector de La Locería.

De acuerdo con la información proporcionada por el plantel, una mujer que presuntamente venía siguiéndola le arrebató sus pertenencias momentos antes de que la adolescente entrara a clases.

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Directora solicita mayor presencia policial tras robo a estudiante

La directora del Instituto Fermín Naudeau, Erika Frías, hizo un llamado a las autoridades para que se refuerce la vigilancia en los alrededores del plantel.

Una estudiante del Instituto Fermín Naudeau (IFN) fue víctima de robo esta madrugada. Una mujer que la venía siguiendo le quitó sus pertenencias justo al momento en el que la adolescente se disponía a ingresar al centro educativo.



La directora del plantel, Erika Frías, hizo un… pic.twitter.com/09ftXMf8wi — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2026

La educadora pidió incrementar la presencia de unidades policiales en el sector de La Locería, con el objetivo de brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Reportan al menos tres robos este año

Según Frías, durante este año se han registrado al menos tres casos de robo que han afectado a estudiantes o colaboradores administrativos del centro educativo.

Ante esta situación, la comunidad educativa reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en los alrededores del colegio, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.