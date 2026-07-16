IDAAN: nueva potabilizadora en Changuinola beneficiará a más de 28 mil bocatoreños

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN) informó que la planta potabilizadora Las Tablas-Sibube, ubicada en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, presenta un 92% de avance y se encuentra en la etapa final de ejecución antes de su puesta en funcionamiento.

De acuerdo con la entidad, esta obra fortalecerá el suministro de agua potable para más de 28 mil habitantes, mejorando la continuidad y calidad del servicio en esta región del país.

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Nueva potabilizadora fortalecerá el suministro de agua según IDAAN

Actualmente, los trabajos se concentran en las adecuaciones del laboratorio físico-químico, el mejoramiento del camino de acceso y la instalación de equipos esenciales que permitirán el correcto funcionamiento de la planta una vez entre en operaciones.

El IDAAN destacó que este proyecto forma parte de las inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura hídrica nacional y garantizar un servicio de agua potable más eficiente para las comunidades de Bocas del Toro.