IDAAN: nueva potabilizadora en Changuinola beneficiará a más de 28 mil bocatoreños

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Las Tablas-Sibube, ubicada en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, presenta un 92% de avance y se encuentra en la etapa final de ejecución antes de su puesta en funcionamiento.
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Nueva potabilizadora fortalecerá el suministro de agua según IDAAN
Actualmente, los trabajos se concentran en las adecuaciones del laboratorio físico-químico, el mejoramiento del camino de acceso y la instalación de equipos esenciales que permitirán el correcto funcionamiento de la planta una vez entre en operaciones.
El IDAAN destacó que este proyecto forma parte de las inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura hídrica nacional y garantizar un servicio de agua potable más eficiente para las comunidades de Bocas del Toro.