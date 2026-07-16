Sistema Penitenciario entrega kits de aseo a privados de libertad en La Joya

Como parte del plan de acción que ejecuta la Dirección General del Sistema Penitenciario , su director general, Chanan Singh, continuó con la distribución de 5,000 kits de aseo a las personas privadas de libertad del Centro Penitenciario La Joya, como parte del compromiso de brindar respuestas rápidas y oportunas a las necesidades de los internos.

Papel higiénico

Jabón de baño

Pasta y cepillo de dientes

Desodorante

Toalla y chancletas

Suéter y agua embotellada

‎Además, Singh realizó un recorrido por el centro penitenciario, donde adoptó nuevas medidas en favor de la seguridad y los derechos humanos de los internos. Entre estas destaca la prohibición del uso de tanques para repartir los alimentos, ordenando de forma inmediata la utilización de envases plásticos individuales, tal como lo establece el contrato de suministro.

Durante la jornada, el director conversó con los privados de libertad, a quienes instó a mantener un buen comportamiento y a trabajar en conjunto para resolver las deficiencias del sistema.

Asimismo, Chanan exhortó a la población penitenciaria a hacer del sistema un modelo y a evitar la reincidencia.

El recorrido también incluyó visitas a la Clínica Virgen de La Merced y al nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, este último ubicado en el corregimiento de Las Garzas.