Agroferias del IMA disponibles para este jueves 16 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 16 de julio, en diferentes regiones del país.
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Agroferias del IMA para el jueves 16 de julio
Coclé
- Casa Local Llano de Piedra, en el distrito de Natá
Veraguas
- Casa Comunal El Espavé, en Corral Falso, distrito de San Francisco
- Casa Comunal de San Marcelo, distrito de Cañazas
Panamá Oeste
- Casa cultural de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján
Chiriquí
- Cancha Comunal de Cuesta de Piedra, en Tierras Altas
Panamá
- Cancha de Agua Buena, de La Unión de Chilibre, distrito de Panamá
Herrera
- Cancha Comunal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María
Los Santos
- Parque de Pocrí cabecera, en el distrito de Pocrí
Panamá Este
- Wuacuco, en Tortí, distrito de Chepo
Darién
- Cuadro de sofbol, distrito de Pinogana
Colón
- Comunidad de San Judas Tadeo, en en Estacionamientos de la Abarrotería Good Luck, en Cativá, distrito de Colón
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de El Prado, corregimiento de Sitio Prado, distrito de Müna