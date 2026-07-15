Agroferias del IMA disponibles para este jueves 16 de julio

Estas son las Agroferias del IMA. IMA

Por María Hernández El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 16 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Tema de interés: PASE-U: IFARHU explica dónde realizar compras con la nueva tarjeta Agroferias del IMA para el jueves 16 de julio Coclé Casa Local Llano de Piedra, en el distrito de Natá Veraguas Casa Comunal El Espavé, en Corral Falso, distrito de San Francisco

Casa Comunal de San Marcelo, distrito de Cañazas Panamá Oeste Casa cultural de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján Chiriquí Cancha Comunal de Cuesta de Piedra, en Tierras Altas Panamá Cancha de Agua Buena, de La Unión de Chilibre, distrito de Panamá Herrera Cancha Comunal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María Los Santos Parque de Pocrí cabecera, en el distrito de Pocrí Panamá Este Wuacuco, en Tortí, distrito de Chepo Darién Cuadro de sofbol, distrito de Pinogana Colón Comunidad de San Judas Tadeo, en en Estacionamientos de la Abarrotería Good Luck, en Cativá, distrito de Colón Comarca Ngäbe Buglé Comunidad de El Prado, corregimiento de Sitio Prado, distrito de Müna El @IMA_Pma compartió las agroferias programadas para este jueves 16 de julio en diferentes puntos del país. pic.twitter.com/xSUU2rCz2V — Telemetro Reporta (@TReporta) July 14, 2026