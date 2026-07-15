Panamá Nacionales -  15 de julio de 2026 - 10:30

Agroferias del IMA disponibles para este jueves 16 de julio

Estas es la lista de lugares donde realizarán las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del jueves 16 de julio.

Estas son las Agroferias del IMA. 

Estas son las Agroferias del IMA. 

IMA
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 16 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Agroferias del IMA para el jueves 16 de julio

Coclé

  • Casa Local Llano de Piedra, en el distrito de Natá

Veraguas

  • Casa Comunal El Espavé, en Corral Falso, distrito de San Francisco
  • Casa Comunal de San Marcelo, distrito de Cañazas

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Cuesta de Piedra, en Tierras Altas

Panamá

  • Cancha de Agua Buena, de La Unión de Chilibre, distrito de Panamá

Herrera

  • Cancha Comunal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María

Los Santos

  • Parque de Pocrí cabecera, en el distrito de Pocrí

Panamá Este

  • Wuacuco, en Tortí, distrito de Chepo

Darién

  • Cuadro de sofbol, distrito de Pinogana

Colón

  • Comunidad de San Judas Tadeo, en en Estacionamientos de la Abarrotería Good Luck, en Cativá, distrito de Colón

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de El Prado, corregimiento de Sitio Prado, distrito de Müna

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